قصة والد كيم كارداشيان المتحول، آثاره شكوك الشخص المتحول جنسيا حول زوج والده كيم كاردشيان وإخوانها وقد أعلنا أنه متغير من الناحية الاجتماعية من رجل إلى امرأة ويمثل نفسه إلى أنه كامرأة وقال بوضوح عبر قناة آي بي سي نعم أنا مراه ليله أمس الجمعة فوضها بين النوع الاجتماعي وبين المتحول جنسيا وأنه يميل إلى جنسية النساء وليس إلى الرجال.

قصة والد كيم كارداشيان المتحول

المتحول جنسيا جينيرو قال في حديث حول حوار دار معه عبر قناة آي بي سي أنه يفضل جنس النساء ولا ينتمي إلى الرجال ولكن جسده لا يزال الجسد رجل ويتعاطى مع جسده وأحاسيسه كأنه امرأة وبدا ذلك عندما تحول عبر عملية التجميل التي أجراها يحول جسده إلى جسم امرأة.

من هو من هو جبير الذي تحول إلى امرأة

كيم كارداشيان المتحول ويكيبيديا

جينيرو يعود بداياته إلى عالم الرياضة وفاز بالعديد من الميداليات وحصل على لقب بالألعاب الأولمبية عام 1976 وتزوج من كرئيس جونير عام 1991 وانفصل عنها المتحول جنسيا تشجع من عائلتي كاردشيان وجونير وقد أعلنت كيم كارداشيان تأييدها البوست وقبلت على التعاطي مع هويته، رحت له هذا الخبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية أوصل إلى العديد من دول العالم عبر مواقع التواصل ويبحث عنه الكثير عندما أعلن تغيير هويته الحقيقية ومن الناس من هاجمه.

من هو جينر الذي تحول إلى امرأة

هو أمريكا الجنسية يبلغ العمر 65 عاما وهو من أبطال المسابقات الخاصة بالميدان والمضمار ولديه خبرة في الرمل والقفز والألعاب الصيفية وهو لاعب كرة قدم أمريكي تعلق في الكثير من الأعمال وخرج على التلفزيون وشارك بالعديد من المسلسلات الشهيرة واستمر إلى عام 1988.

من هي زوجة كيم كارداشيان المحول جنسياً

كان متزوجا من الكاتب المذيعة كليستن هوتون واستمر ب 23 سنة ولكنها طلقها وأنجب منها ابنتين وحدث الطلاق 1991 وبعد أن تم الطلاق تزوجت جينر وانجلت منها طفله وابنها

كيم كارداشيان هو من أصل امريكي انتشر خره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انه اعتمد على التأييد من قبل اقرابه حتى ان وصل الى مرحلة الشهرة في العالم اجمع