قصة وليد الدواس وزياد بن نحيت بالتفصيل ، اخذت القصة التي ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حدلاً واسعاً داخل الشوارع السعودية ، وجاءت تلك التسائلات حول تلك القصة التي المتعلقة وليد الدواس وزياد بن نحيت ، بعد أن نشر زياد مقطع فيديو يؤكد تعرضه للافتراء والكذب من وليد، وأمر بمقاضاته في المحاكم السعودية لتحويل هذا الأمر ضده لصالح وليد ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هو وليد الدواس

وليد الدواس ناشط ومؤثر اجتماعي سعودي الجنسية. ولد في مدينة القصيم السعودية ومن المرجح أن يكون في العقد الرابع من عمره. وليد هو مستخدم Snapchat مشهور ولديه آلاف المتابعين. كانت طفولته قاسية جدًا، وعمل في بيع الخضار، وكان يومه مقسمًا بين العمل والدراسة. وحقق نجاحًا مميزًا في الثانوية العامة، وعندما وصل إلى المرحلة الجامعية استمر في العمل، فانتقل من بائع إلى سائق تاكسي، وبعد التخرج عمل في عدة شركات، وكان لديه موهبة التمثيل وتقليد الناس، فبدأ بإظهار هذه الموهبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو زياد بن ناحت – ويكيبيديا

زياد بن ناهيت شاعر سعودي الجنسية من مواليد العاصمة الرياض عام 1975 م. تولى زياد فن إلقاء الشعر عن والده حجاب المزيني، ودرس الماجستير في الإعلام الأمني ​​، وعمل في عدة مناصب بوزارة الدفاع برتبة رقيب. ظهر لأول مرة شاعراً عندما كان طالباً، حيث كان أحد شعراء الكتيبة، وشارك في العديد من الأنشطة الثقافية في كلية الملك عبد العزيز العسكرية. وبعد تخرجه حصل على فرصة المشاركة في احتفالات الكلية وفعالياتها، وشارك في عدة مسابقات شعرية منها شاعر المليون وحصل على لقب البيرق.

قصة وليد الدواس وزياد بن ناحت

بدأت قصة وليد الدواس وزياد بن ناهيت بعد نشر مقطع فيديو للأخير، ويقول إن هناك شخصًا يمتلك بحسابه مائة مليون، وهنا يلمح إلى يزيد الراجحي، البئر. – سارق رالي معروف، بعد أن قال إن النقود قذارة في الدنيا، وتفاجأ زياد بكلمة “قذرة في الدنيا”. رد عليه وليد الدواس. من أراد أن يدافع عن صديقه في فيديو آخر، وقال إن زياد كان يحاول التواصل مع يزيد لإجراء مقابلة، لكنه رد بالرفض، لذلك لجأ إلى الدواسة من أجل أن يكون وسيطا بينه وبين يزيد، وأضاف أن زياد لم يدفع ثمن خدمة قهوجي بعد أن سأله بعد الحفل، وأن زياد استخدم الكلمات التي أسقطها على يزيد، دون أن يكشف عن اسمه.

قضية وليد الدواس وزياد بن ناحت

أصدرت السلطات السعودية مذكرة توقيف بحق زياد بن ناهيت، وتم حبسه لتنفيذ حكم صدر بحقه في محكمة بريدة، وذلك لأنه رفع دعوى كيدية ضد وليد الدواس، بدعوى الاحتيال عليه. وكذب عازم على تشويه سمعته. تواصل اجتماعي وتعويض قدره مليون ريال سعودي كل عام، ابتداء من تاريخ نشر الإساءة، وقال إن ذلك يعد عقاباً له على الضرر النفسي والمعنوي الذي أحدثه.

سناب وليد الدواس

لوليد الدواس حساب رسمي عبر Snapchat، حيث وصل عدد متابعيه إلى آلاف المعجبين في الخليج العربي، وشارك في العديد من الفيديوهات التي شكر فيها الحكومة السعودية على عدالة قضيته مع بن ناهيت، ويمكنك متابعة وليد الدواس عبر حسابه على سناب شات.

سناب زياد بن ناحت

يمتلك زياد بن ناهيت حسابًا رسميًا عبر Snapchat، وقد وصل عدد متابعيه إلى آلاف المتابعين، ويشارك من خلاله بعد مقاطع فيديو تلاوة شعر، وصور زيارته لبعض المناطق في المملكة، ويمكنك متابعة زياد بن ناحت عن طريق سناب شات.

قصة وليد الدواس وزياد بن نحيت بالتفصيل ، يعتبر وليد أحد الشخصيات التي تؤثر على المواطنين داخل المجتمع السعودي ، وهنالك العديد من الأشخاص من قال أنه يبلغ من العمر قرابة 40 عام ، لديه موهبة التمثيل وتقليد الناس ، وكما تعرفنا على أهم التفاصيل الخاصة بالقصة وليد الدواس وزياد بن نحيت .