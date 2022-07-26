قصة يعقوب قمر الدين دبيازة، يعد يعقوب قمر الدين دبيازة من الشخصيات التي أصيح اسمه يغزو محركات البحث في الآونة الأخيرة، والذي أصاب فضول الكثير من الناس، في التعرف عليه، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو مع صاحبه، وعلى الاغلب أنه سوداني الجنسية، والذي أطلق عدة أسماء على مجموعة من القطط ومن ضمنهم يعقوب قمر الدين دبيازة، مما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي

من هو يعقوب قمر الدين دبيازة

أثار اسم يعقوب قمر الدين دبيازة الفترة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي، وفكر الكثير من رواد السوشيال ميديا أنه شخصية تاريخية قديمة، وبعد البحث تبين بأن هذا الاسم اسم قط مشهور عبر منصة تويتر ويرجع صاحبه الى رجل سوداني على الأغلب، ويملك هذا الرجل ستة من القطط وجميعهم لهم أسماء حقيقية وجميع القطط اسمائهم غير متداولة، مما جعل هذا الأمر ملفت للنظر بشكل كبير، وكاد الأمر لا يخلو من الفكاهة.

قصة يعقوب قمر الدين دبيازة

تصدر اسم يعقوب قمر الدين دبيازة عبر السوشل ميديا بشكل كبير، بعد نشر فيديو لشاب يبدو أنه سوداني، يقوم بإطلاق عدة اسماع على مجموعة من القطط وكانت اسمائهم اسماء حقيقية غير متداولة من قبل، مما انتشر هذا الفيديو بشكل كبير على الإنترنت ، وخلال ساعات قليلة حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية جدا، وتقدر بمليون مشاهدة، من كافة أنحاء العالم، وأسماء القطط الستة هم بالترتيب:

يعقوب قمر الدين دبيازة.

خالد كشميري.

خِضر كراويتة.

إسماعيل أحمد كنباوي.

عثمان عبد الجليل ششا.

محمد سمبل.

فيديو يعقوب قمر الدين دبيازة

زادت عمليات البحث بشكل واسع عبر محركات البحث خول المقطع الفيديو الذي يعود الى القط يعقوب قمر الدين دبيازة، والذي يتم نشره عبر التويتر، من قبل صاحبه السوداني، والذي أطلق عليهم بعض الاسماء الحقيقية المضحكة، على القطط الصغيرة حديثة الولادة، وحقق هذا الفيديو نسبة عالية من المشاهدة على الرغم من أن الفيديو لا يتجاوز 15 ثانية.

يعد يعقوب قمر الدين دبيازة ليست شخصية تاريخية قديمة بل أنه قط انتشر اسمه بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشر فيديو خاص برجل قام بتسمية ست قطط اسماء فكاهية، حيث أصبح الفيدو ترند وتم تداوله على الكثير من المنصات