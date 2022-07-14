قصة 18 سعودياً شاركوا في حرب الوحدة الأمريكية !

أكد الكاتب محمد السعيد أن تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية يعود إلى حرب الوحدة الأمريكية التي ساهم فيها عدد من المواطنين السعوديين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية

وقال السعيد في مقال نشره اليوم زميله “عكاظ” يبدو أن العلاقة بين السعوديين والأميركيين أقدم وأعمق مما يعتقد كثير من الباحثين والعلماء، وتعود بحسب بعض المؤرخين النجديين، ويحظى بدعم المحقق العميق إبراهيم المسلم – رحمه الله – الذي تنتقل منه معلومات مهمة جدًا، تفصل وصول 18 سعوديًا إلى أمريكا في بداية القرن التاسع عشر، ما بين 1861 – 1865 م.، ومساهمته في حرب الوحدة، أو ما يسمى بالحرب الأهلية التي أسست الولايات المتحدة الأمريكية الحالية.

الدور السعودي في حرب الوحدة الأمريكية

وروى السعيد التفاصيل قائلاً حارب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن وفريقه خلال رئاسته 1861-1865م لاستعادة وحدة بلاده وشن الحرب على الدول المنفصلة، وخلال نفس الفترة حارب الدولة السعودية الثانية. كان يوطد نفوذه ويحافظ على إرثه في وسط نجد ومعظم شبه الجزيرة العربية في عهد الإمام فيصل بن تركي بن ​​عبد الله آل سعود. تزامن ذلك مع فترة حكمه من 1843 إلى 1865، وهي الفترة التي قاد فيها لينكولن الولايات المتحدة.

وتابع خلال فترة الاستقرار التي شهدتها نجد ومساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية في عهد الإمام فيصل بن تركي، كان مواطنو الدولة السعودية الثانية ؛ ومنهم تجار العقيلات الذين يتنقلون بين نجد والعراق والشام، يسيطرون على تجارة الإبل في المنطقة، ويعتبر من أهم وسائل النقل البري “العسكري والاقتصادي” بين الدول والدول في ذلك الوقت.

على الجانب الآخر من العالم، كان أبراهام لنكولن وجيشه يقاتلون لغزو الولايات المنفصلة، لكن نقل السلاح على ظهور “الإبل الهندية” المعروفة بنفس الحدبتين كان فاشلاً ولم يحقق أي نصر مع تعدد الجبهات وتباعد الدول ؛ خاصة وأن الإبل الهندية ضعيفة ولا تلبي الحاجة الماسة لنقل الأسلحة والإمدادات أثناء حرب أهلية شاقة، ولذلك كان لابد من إيجاد وسيلة قادرة على نقل الأسلحة والمعدات بين الدول، حتى يتمكن جيش الاستقلال الهندي من أرسلت الولايات المتحدة وفدا إلى أستراليا المشهورة بتربية الإبل، ثم إلى بغداد التي اشتهرت بكونها أكبر أسواق الجمال في المنطقة والعالم.

وصل الوفد الأمريكي إلى بغداد ووجد أن الأفضل كانت الإبل النجدية، في الواقع، لقد اشتروا حوالي 800 إبل من السعوديين الذين وصلوا لتوها من أراضي الدولة السعودية الثانية، يعرضون جمالهم في أسواق بغداد. لا يقتصر الأمر على ذلك، لكنهم وظفوا 18 سعوديًا من رعاة الإبل المهرة. لقد جاؤوا معهم إلى الولايات المتحدة للمساعدة في إنشاء “فيلق الجمال” الذي كان يدير معظم العمليات “اللوجستية”، وقد أتوا بالفعل وأسسوا “الفيلق” وعملوا على الإمدادات ونقل المعدات والإمدادات وصيانة صحة وحيوية الإبل، لتكون جزءًا من الذين ساهموا في ولادة أمريكا اليوم، وخلال العمليات، توفيت 3 من السعوديين زوجات العسكر وبقي 15، تم تكريم معظمهم بتأسيس نصب تذكارية، واحدة منها على الأقل لا تزال موجودة تحت اسم “قبر حدشي علي”، ربما كانت ترجمة الاسم غير دقيقة لأنه لم تكن هناك أسماء أو ألقاب معروفة باللغة العربية – حيث تضمنت بقية النص للحصول على معلومات (الجمل الأمريكي فيلق، أريزونا) النص الإنجليزي كما يلي أومب حدشي علي (فيلق الجمل الأمريكي) في أريزونا

فرصة جديدة

وأضاف أعتقد أنها فرصة جديدة لتعميق مساهمات الجانبين (السعودي والأمريكي) وعلاقاتهما الشعبية والرسمية القديمة جدا، والتأكيد على أنها ليست علاقة بـ «بئر نفط». وصانع أسلحة “كما يحاول بعض المتطرفين في وسائل الإعلام الغربية تصويرها أو أن أعداء العلاقة في منطقتنا كثر، لكن وصل الأمر إلى أن دماء السعوديين والأمريكيين اختلطت على تراب بعضهم البعض. . ، وساهمت في الحفاظ على أمنها واستقلالها، حتى قبل ظهور النفط والشراكة والتحالف الكبير الذي رسم العلاقات بين الطرفين خلال العقود الماضية، وتذكر دائمًا اللحظات المهمة والحاسمة في العلاقات التي ولدت رسميًا في لن ينتهي اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945 م، والتحالف السعودي الأمريكي في حرب الخليج وأفغانستان والبوسنة والهرسك، وتحديات ومصالح أخرى تشاركها ونجح فيها البلدان.

الولايات المتحدة هي الوجهة المفضلة للمملكة العربية السعودية

كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال الوجهة المفضلة للسعوديين، وخاصة أولئك الذين يسعون إلى التعليم العالي، وقد ساهمت الدولة السعودية في ذلك منذ سن مبكرة وأرسلت مئات الآلاف من طلابها الذين ربطوهم بالعائلات. الثقافة، علاقة احترام وتبادل ثقافي تستمر حتى يومنا هذا.

لقد مرت العلاقات السعودية الأمريكية بأزمنة ذهبية وأخرى مليئة بالتحديات الصعبة، لكن “شعر الساوية” لم يقطع قط بين البلدين. لأن السعوديين يبنون ولا يدمرون، ولأن إهمال تلك العلاقة بين أقوى دولة في العالم والمملكة العربية السعودية، بوابة العرب والمسلمين وأكبر مزود للطاقة، خسارة كبيرة ليس لكلا الطرفين، ولكن بالنسبة للطرفين. للعالم كله

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى المملكة العربية السعودية في وقت صعب في تاريخ العالم، وفي ظل صراع نابع من جذب أربع قوى عظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي) اشتعلت فيه النيران في أوكرانيا. قد ينتشر إلى أماكن أخرى إذا لم يتم علاجه. هذا الانجذاب بين القوى العظمى سيشكل العالم الجديد للقرن القادم ويكشف من سيكون الفائز ومن سيكون الخاسر، ومن الرائع أن أكون مع الفائزين.

دعم القتال الأمريكي

وختم بالقول 18 سعودي بدوي قدموا من أعماق الصحراء وعملوا في الجيش الأمريكي قبل قرن ونصف ساهموا في كفاح الشعب الأمريكي لبناء مستقبله وحضارته التي نشهد تفوقها اليوم، وبنى جسر التواصل والقوة الناعمة لأكثر من 160 عامًا بين الرياض وواشنطن النفط الذي ساعد السعوديين في بناء بلدهم. إنه تاريخ لا مفر منه، ورابطة متبادلة المنفعة ومصالح لا غنى عنها.