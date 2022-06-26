قصر القامة سببه وكيف يمكن تجنبه

نقاط على خسارة الارتفاع

تتقلص النساء أكثر من الرجال.

يمكن لأي شخص أن يفقد شبرًا واحدًا كل عشر سنوات بعد سن الأربعين.

إنه فقدان مساحة القرص الفقري وفقدان الفقرة نفسها.

هناك أسطورة مفادها أن الناس يعتقدون أن العظام تنمو عن طريق شرب المزيد من الحليب. لا توجد دراسات موثوقة حول هذا الموضوع.

تكمن مشكلة الكالسيوم، وكربونات الكالسيوم على وجه الخصوص، في أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى النساء بعد سن اليأس. ما لا يفهمه معظم الناس عن المعادن هو أننا لا نتحدث فقط عن الكالسيوم.

سبب التقصير مع تقدم العمر

نقص معادن العظام (كالسيوم من الخضر الورقية، ومنتجات الألبان، ونخالة، والمغنيسيوم، والبورون العضوي عالي الجودة)

نقص فيتامين د 3 وك 2 (أفضل مصدر هو المكملات)

انخفاض هرمون الاستروجين (عندما يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى صعوبة تكوين العظام)

ارتفاع الكورتيزول بسبب الإجهاد (قد يبدأ فحص العظام)

قلل من البروتين (إذا لم تحصل على ما يكفي من الأحماض الأمينية الأساسية، فلا يمكنك بناء الأنسجة)

عدم ممارسة الرياضة (يمكن أن تساعد التمارين في منع فقدان العظام)

انخفاض GH / IGF-1 (مع تقدمك في العمر تفقد قدرتك على إنتاج هرمون النمو)

كيفية زيادة هرمون النمو وتساعد على منع التقلصات مع تقدم العمر