قصص اسلامية مؤثرة ومبكية ذهب ماشيا على قدميه من اليمن إلى بيت الله الحرام

قصص إسلامية مؤثرة وبكية مشى على قدميه من اليمن إلى بيت الله الحرام نعرض لكم مجموعة من القصص الرائعة جداً في نهايتها من خلال قصة رائعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة من يقرأها و يمكنهم تغيير حياتهم إلى الأبد بسبب ذلك. القصص عن الحياة لا تفشل في قراءتها.

مؤثر وبكاء القصص الإسلامية مشى على قدميه من اليمن إلى بيت الله الحرام

إنها قصة حقيقية وليست من خيال كاتب سيناريو أو مخرج أفلام وأساطير رائعة، بل هي قصة حدثت بالفعل على الأرض ويرويها يمني مقيم في السعودية، حيث يقول

أخذني عرابي معه في سيارته “الرجل الذي أعمل لديه” لتوزيع زكاته.

سافرنا على طول الطريق الساحلي، حيث انتشرت القرى الفقيرة، ووزعت الأموال في مظاريف، كل ظرف يحتوي على 5000 ريال، أي حوالي 450 ألف أوقية.

وعندما خرجنا من إحدى القرى باتجاه طريق جدة – جيزان، وإذا كنا رجلاً عجوزًا، لكن مظهره كان مقترحًا بقوة وبصحة جيدة، كان يبلغ من العمر 70 عامًا أو أكثر وسار في الصف العام.

قال صديقي الذي أعمل معه ما الذي يفعله هذا العجوز في هذا المكان وفي هذا الوقت في الصحراء المشتعلة وحده

أجاب سائق سيارتنا بسخرية بالتأكيد مهرب يمني بدون تأشيرة.

وقفنا بجانب الرجل وسلمناه وسألناه من أين الأخ قال من اليمن

أين تذهب قال يشتاق إلى بيت الله الحرام فقلنا له هل دخلت الأرض شرعاً

قال لا والله دخلت بلا أوراق أي بالتهريب فلماذا لم تدخل شرعا

قال علي أن أدفع مبلغ 2000 ريال تأمينا أي نحو 180 ألف أوقية وليس لدي سوى 200 ريال وركبت ب 100 ريال والباقي 100 ريال.

قال له صديقي طيب عمي كم من الوقت أمضيت تمشي منتصبا في هذه الصحراء الحارة وفي شهر رمضان قال ستة أيام

سأله هل أنت أسرع قال لا، لكني صائم

قال له صديقي طيب الآن مررت بأكثر من 5 حواجز أمنية كيف تجاوزتها

قال والله ما لا إله إلا أنا أمامهم وأحياناً بينهم ولم يكلمني أحد منهم.

فسألته هل مررت بكل هذا الألم للعثور على وظيفة في السعودية

قال لا والله إلا بيت الله الحرام، أنا ذاهب إلى مكة، أريد أن أؤدي العمرة في رمضان.

وهنا سأله صديقي ألم تمنعك الدوريات الكثيرة وأنت تسير في الشارع الرئيسي

قال قبل نصف ساعة أوقفتني دورية.

قبل نحو 50 كيلومترا سلمتني إلى مركز الشرطة الذي يبعد كيلومتر واحد من خلال الموقع الرسمي، لكنهم سألوني إلى أين أنت ذاهب وأقسمت لهم بالله أنني أريد بيت الله المقدس، فأطلقوا سراحي.

قلت لنفسي، سبحان الله ربي، جهز لك رجال الأمن، وسننقلك بسرعة إلى هذا المكان حتى يسهل الله عليك !!!

نهض صديقي وأعطاه مظروفين وقال خذ هذه الزكاة. أخذها الرجال وقالوا جزاكم الله خيرًا.

طبعا هو لا يعرف مقدار المال في كل مغلف فسألته هل تعرف العملة السعودية قال نعم

قلت حسنًا، افتح الظرف وضع المال في مكان آمن حتى لا يضيع.

فتح المغلفين، ولما تأكد من أن المبلغ عشرة آلاف ريال نظر إلينا وقال هل أكل هذه النقود من أجلي

قلنا نعم إنها لك. سقط الرجل العجوز في السيارة في حالة إغماء شديدة، ربما على حين غرة. ترجلنا من السيارة وجلسنا نرشه بالماء.

قصص دينية مؤثرة جدا في البكاء

ويصرخ، “هذا المال كله ملكي” هذا المال كله لي وجلس يبكي ويبكي منه الحجر. قال صديقي وهو يحمل المال دعنا نقود إلى أقرب مكان في اتجاهنا.

بعد أن استراح الرجل قليلاً، سألته عمي، لماذا يبكي بشدة

قال لي بيت في اليمن ولدي قطعة أرض بجانب البيت أعطيتها لله وبنينا هناك مسجدا أنا وأولادي من الحجر والطين.

بصراحة بكينا جميعاً بغرابة، وتذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يرعى الآخرة يأتى إليه العالم كله.

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وقال صلى الله عليه وسلم (مَن هَمَّهُ الآخِرَةُ، يُغْنِيَ اللهُ قَلبَهُ، ويَجمَعُ أشياءَه، ويَجيءُ إليهُ الدَّهرُ بِالنَّكْبِ).

ثم طلبت من صديقي أن يعطيه مبلغًا إضافيًا، فأعطاه مظروفين آخرين

يصبح المبلغ 20000 ريال أي حوالي 900000 أوقية.

وقبل أن يخرج الرجل من السيارة كان يغمغم وينادي وهو يبكي.

وتذكرت حديث الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو كنت تثق بالله في حقه، لكان قد رزقك بما يعيله من طير.

إنه صدق مع الله، من أي باب تريد ومن أي باب تصدق، فمن يؤمن بالله يكون صادقًا ويسهل له الطريق من حيث لا يتوقع!

قال ابن القيم – رحمه الله – “لا ينفع العبد إلا صدقه مع ربه في جميع أموره … ومن آمن بالله في جميع أحواله رزقه الله فوق كل شيء”. يفعل للآخرين.

قال الحسن البصري رحمه الله التقيت بأناس لم يكتفوا بشيء في الدنيا، وهم لا يأسفون على شيء.