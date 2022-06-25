قصص اطفال اميرات قصة الغميضة

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قصص اميرات الاطفال قصة الغميضة

ذات مرة، في مملكة بعيدة، كانت هناك أميرة جميلة اسمها ميلاني. كانت مشرقة وتحب اللعبة، وكان المفضل لديها هو الغميضة. كان لدى ميلاني برج مبني من أجلها فقط. كانت طويلة جدًا لدرجة أنها كانت ترى كل ما يحدث ولا يمكن لأحد أن يختبئ عنها.

أحب الملك ابنته كثيرا، ورغم أنها كانت ذكية إلا أنه كان يعتقد أنها تتصرف كالأطفال، وسألها عن الزواج، لكنها أخبرته أنها لن تتزوج من يختبئ منها، بعد كثير من الأمراء والملوك. جاء ليطلب منها الزواج.

ظنوا أنه من السهل الاختباء، لكن الأميرة في برجها كانت تجدهم دائمًا، وبعد ذلك لم يعد أي أمير للزواج من الأميرة ميلاني كانت سعيدة بذلك، لكن الملك غضب.

في الوقت نفسه، كان الأمير ويليام الذي سمع عن طلب الأميرة الغريب يسافر لمقابلتها، وكان شابًا قويًا ولطيفًا للغاية. رأى الأمير وليام فراشة عالقة وقرر على الفور مساعدتها. شكرته وطلبت منه زيارتها كلما احتاج إلى المساعدة.

أنهى الأمير رحلته ومن سمع ضوضاء كان صوت أرنب عالق قدمه في شجرة فساعده وشكره الأرنب وغادر.

أكمل الأمير الطريق، وعندما اقترب من حافة الغابة، رأى نصرًا مرهقًا وجائعًا. أحضر لها طعامها. وشكره أيضًا على مساعدته وأخبره أنه عندما يحتاج إلى المساعدة، فكل ما عليه فعله هو طلب المساعدة.

واصل الأمير مسيرته وسرعان ما وصل الأمير إلى المملكة والتقى بالأميرة، ولكن عندما رأت ميلاني الأمير، فوجئت بأنها لم تر مثل هذا الرجل الوسيم من قبل، وأخبرته أنه مقتنع بأنه سينجح في ذلك. التحدي الذي أصدرته الأميرة.

فوجئت ميلاني بثقة الأمير وبدأت على الفور باللعب، وفي نفس الوقت ذهب الأمير ليجد فيكتوار وطلب منها المساعدة، وحمل فيكتوار الأمير إلى عشه وجلس أمامه لإخفائه.

صعدت الأميرة إلى البرج وحاولت العثور على الأمير، لكنها لم تستطع رؤية ليام على الإطلاق، ثم أخذت المنظار ونظرت إليه، وعندما نظرت عن كثب، رأت قدمين في عش النصر. وجدت الأميرة مكان الأمير وقررت منحه فرصة أخرى لأنها كانت تواجه صعوبة في العثور عليه.

ذهب ليام للبحث عن مكان اختباء آخر، لذلك قرر الاتصال بالأرنب لمساعدته. جاء الأرنب وحفر حفرة كبيرة للأمير ليختبئها، لكن شعره بدا قليلاً. عادت الأميرة إلى البرج وبحثت عن الأمير لكنها لم تجده. نظرت ورأت شعر الأمير من الحفرة ووجدت الأمير.

شعر الأمير بالحزن لأنه فشل مرة أخرى، لكن الأميرة قررت منحه فرصة أخيرة، ذهب الأمير للبحث عن الفراشة، كانت هذه فرصته الأخيرة، لكنها لم تجدها هذه المرة.

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وبينما كانت تبحث عن الأمير، ظهر لها الضفدع وضحك عليه وخرج للبحث عن الأمير ولكن دون جدوى. عاد الضفدع للظهور وتذكرت الأميرة الكلمات التي قالتها لأبيها بأنها ستتزوج ضفدع، وفي تلك اللحظة تحول الضفدع إلى أمير. تفاجأ الأمير، لكنها قبلت عرض زواج الأمير وعاشوا في سعادة دائمة.