قصص اطفال بالصور والكتابة قصيرة قصة هايدي فتاة الجبل

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حكايات للأطفال بالصور والكتابة القصيرة قصة هايدي بنت الجبل

قصتنا اليوم تدور حول فتاة صغيرة اسمها هايدي، كانت هايدي تعيش مع خالتها في منزلها الصغير القديم، وكانت خالتها مشغولة معها لأن عملها لم ينقطع بسهولة وبصعوبة بالغة، ولهذا السبب قرر الجد أن اصطحب هايدي للعيش معه في منطقة جبال الألب حيث كان الجد رجلاً عجوزًا، يعيش بمفرده في كوخ صغير بعيدًا عن أهل القرية التي يعيش فيها، لأنه يحب منطقة جبال الألب المرتفعة.

وبعد أن انتقلت هايدي للعيش مع جدها الذي كان يغمى عليه، أرسلها لتتعلم في المدارس وفضل أن يرسلها مع صبي صغير اسمه بيتر ليتعلم منه كيف يرعى الأغنام معه.

وذات يوم قررت خالتها الذهاب إلى القرية وزيارة هايدي، وعندما وصلت، استقبلتها نساء القرية وأخبرتها أن هايدي لن تذهب إلى المدرسة، لأن جدها رفض، قررت عمة هايدي اصطحابها إلى عائلة يعرفونها في فرانكفورت ويعيشون معهم ويتعلمون مع ابنتهم، وهي تدرس مع ابنتهم المشلولة كلير.

ذهبت هايدي وخالتها إلى هذه العائلة وتحدثت مع السيدة لوتنماير وعرفته على هايدي، وطلبت العمة من السيدة لوتنماير مجالسة هايدي والدراسة مع كلير، لكن السيدة لوتنماير لم تعجبها لأن كلير تبلغ من العمر 4 سنوات قبل هايدي، لكنها سمحت لهايدي بالدخول إلى القصر على الرغم من رفض السيدة لوتنماير.

بدأت هايدي تتعلم على يد جدة كلير وعانت بشدة من تعليمات السيدة لوتنمار، حيث كانت شديدة الصرامة معها وكانت تعليماتها صارمة، لكن هايدي كانت تشعر بالحنين إلى الوطن ولم تستطع البقاء في المنزل لفترة طويلة. القصر، و ساعدها والد كلير في العودة إلى وطنها.

عند عودته إلى المنزل، أرسلت له كلير رسالة تخبره أنها ستزور جبال الألب قريبًا لكنها تريد أن يقوم طبيبها بزيارتها أولاً لتحديد ما إذا كانت البيئة مناسبة لهم أم لا. قوي جدا.

كانت هايدي غاضبة من كلام الطبيب وتحدثت معه كثيرا. لقد افتقدت شركة كلير كثيرًا وأرادت قضاء بعض الوقت معها. حاولت أن تريه الطبيعة الجميلة وجمال النباتات في المكان حتى وافق الطبيب، وذهبت كلير والسيدة لوتنماير وجدتها إلى جبال الألب حيث مكثوا لبعض الوقت مع جد هايدي.

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لكن السيدة لوتينمير لم تمكث طويلا وعادت إلى القصر، تاركة كلير وجدتها مع هايدي. عاشت هايدي وكلير حياة مليئة بالبهجة والسرور، وقضيا أيامًا جميلة معًا. ساعدت هايدي كلير في التغلب على مرضها واستطاعت المشي حتى انضم إليها والدها، الأمر الذي فاجأه وكان سعيدًا جدًا بمساعدة هايدي لابنتها.