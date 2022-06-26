قصص اطفال جديدة الحيوان الأفضل

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حكايات أطفال جدد أفضل حيوان

في غابة بعيدة، حيث لم تطأ قدم بشرية، عاش قرد وفيل. لم يعجبه أحدهما الآخر، لأنهما اعتقدا أنهما الأفضل.

– يمكنني حك ظهري دون مساعدة أحد بفضل يدي الطويلة

– يمكنني أيضًا القيام بذلك باستخدام خرطوم المياه الخاص بي، ويمكنني أيضًا استخدامه لغسل جسدي

امتص الفيل كمية من الماء بجذعها ورشها على جسده الضخم، ثم امتص كمية أخرى ورشها على القرد.

غضب القرد الرطب من سلوك الفيل الفضي، فسرعان ما تسلق شجرة ضخمة ثم قال

– يمكنني تسلق الأشجار بفضل جسدي الرشيق وحركاتي السريعة

فأجاب الفيل، “يمكنني فعل ذلك أيضًا”.

حاول الفيل تسلق الشجرة، وألقى بجسدها الضخم على جذعها، مما تسبب في سقوطها على الأرض. ثم يضحك القرد على سقوط الفيل.

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وبينما كان الحيوان يتحدثان ويذكران صفاتهما الخاصة، رآهما بومة عجوز حكيمة وقالت

لماذا تتجادلون أيها السادة

وأجاب كلاهما في نفس الوقت

يحاول كل واحد منا أن يثبت للآخر أننا الأفضل، أيها البوم الأعزاء.

فكرت البومة لحظة ثم قالت

في وسط الغابة، يوجد تل شديد الانحدار تنمو عليه شجرة جوز الهند. من سيحصل منكم على الفاكهة أولاً سيكون أفضل حيوان.

بمجرد أن سمع الحيوانان المتخاصمان كلام البومة الحكيمة، ركضوا نحو التل.

على طول الطريق، واجهوا نهرًا منع القرد من الاستمرار في الطريق، حيث لم يكن الرجل الفقير جيدًا في السباحة. أما الفيل فنزل إلى منتصف النهر وراح يعبر. بقي القرد على الأرض يشاهد الفيل يسبح إلى الشاطئ المقابل واعتقد أنه سيخسر التحدي.

لكن الفيل كان يخشى أن يقال له إنه ربح التحدي بفضل أنانيته ولامبالاته تجاه القرد المسكين الذي لا يستطيع السباحة، لذلك عاد على الفور إلى القرد وقال له – استلق على ظهري، قرد، سأساعدك في عبور النهر

شكرا لك يا فيل

فتسلق القرد ضهر الفيل، وعبر المتنافسان النهر معًا واستمروا في طريقهم إلى سفح التل.

فأخذه القرد بمهارة حتى وصل إلى قمته حيث كانت شجرة جوز الهند تنمو، بينما استمر الفيل في مراقبة خصمه دون أن يتحرك، لأن الرجل الفقير لم يكن جيدًا في التسلق واعتقد أنه سيفقد التحدي.

لكن القرد كان يخشى أن يقال له إنه فاز في التحدي بفضل خيانته للفيل، مما ساعده على عبور النهر، وقطف ثمرتي جوز لهما.

خذ هذه الفاكهة، أيها الفيل

– شكرا لك أيها القرد

ثم أدرك الحيوانان أن لكل منهما صفاته الخاصة وأن القوة الحقيقية تكمن في التعاون والصداقة.

منذ ذلك اليوم فصاعدًا، أصبح القرد والفيل صديقين حميمين.