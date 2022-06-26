قصص اطفال جديدة بالصور حيرة قطة

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قصص جديدة للأطفال بالصور حيرة قطة

في كل مرة نظر فيها القطة لولي إلى نفسها في المرآة، لم يعجبه شكلها، لذلك كانت تتمنى أن تغير مظهرها

وفي كل مرة ترى فيها حيوانًا آخر، تتمنى لو كنت مثله

ذات مرة حلمت أن لديها أجنحة وكانت تحلق في السماء مع الطيور

ومرة أخرى حلمت أن لديها زعانف وسبحت في الماء بالسمك

ذات يوم رأيت مجموعة من البط تسبح في البحيرة

ارتدت قناع بطة وقفزت في الماء لتسبح معهم

لكن هذا القناع لم يجعلها قادرة على السباحة مثل البطة وكادت أن تغرق

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وعندما كانت تلعب في الملعب، رأت أرنبًا يقفز على العشب، فقررت أن تصبح أرنبًا.

وضعت أذنين كبيرتين على رأسها وبدأت في القفز

لكن عبثًا لم تساعدها آذانها الكبيرة على القفز في كل مكان

عند عودتها إلى المنزل، رأت قطيعًا من الأغنام

كانت تحب شكلها الدائري مع صوفها السميك، فقررت أن تصبح خروفًا

فغطت نفسها بالصوف وبدأت تقلد الغنم وتأكل العشب

لكن تغيير شكلها بالصوف لم يساعدها في أكل العشب.

أثناء سيرها في أحد البساتين، رأت بعض الفاكهة الجيدة ملقاة تحت الشجرة.

قالت لنفسها سأصبح ثمرة ولن أضطر إلى القفز أو السباحة أو حتى الأكل.

وضعت قشور الفاكهة على رأسها ونامت تحت الشجرة

فجأة شعرت بشيء يتدحرج عليه

وعندما نظرت بين القشرة، رأت شاتين يحاولان أكلها

فقفزت بخفة وبسرعة لتنقذ نفسها قائلة الحمد لله أنا قطة تستطيع الجري، وإلا لما كنت لأكون وجبة شهيّة للخراف.

قصص جديدة للأطفال بالصور حيرة قطة