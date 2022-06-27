قصص اطفال جديدة قبل النوم قصة المرآة السحرية

قصص جديدة للأطفال قصة المرآة السحرية – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال المكتوبة، وقصص الأطفال المحلية، وقصص الأطفال الطويلة، وقصص الأطفال للأطفال بعمر 6 سنوات، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني مستوحاة من الواقع أو الخيال، وهذه الحكايات هي أداة تعليمية وتربوية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

حكايات جديدة للأطفال قصة المرآة السحرية

ذات يوم، في شوارع غرناطة الجميلة، جرت هذه المناقشة. وقال آخر دعونا جميعًا نصلي أن يجد الملك الحبيب زوجته الجميلة. وقال آخر الملك رجل كريم وينظر إلى السيدة الطيبة. قال آخر، “من هذه السيدة لطالما أثار هذا السؤال فضول جميع سكان غرناطة.

فقال الملك من أتزوج ستكون ملكة غرناطة. تكون لها شخصية قوية، وعليها أن تحب نفسها والمملكة، وتكون متسامحة ولطيفة. فقال له العبد كيف نعرف قال الملك، “هذه مشكلة. سأتزوج فقط من امرأة بقلب أبيض.” قال الخادم، “سنحتاج إلى شيء سحري لمساعدتنا في هذا.”

قد تكون مهتمًا

كان الملك مشغولًا جدًا بالتفكير في ما سيقوله خادمه واتخذ قرارًا واتصل بالحلاق الذي يثق به وفي اليوم التالي التقى بالحلاق وأخبره أنني بحاجة إلى مساعدتك، قرر الملك استخدام المرآة السحرية، وكان للحلاق مرآة سحرية وجدها في كهف منذ زمن طويل. قرر الملك استخدامها للعثور على العروس، المرآة تظهر المعدن الحقيقي للشخص الذي ينظر إليها، ولا يوجد تصنيف لمن يمكنه النظر في المرآة، الشرط الوحيد هو النظر مباشرة في المرآة والأخبار ينتشر كالنار في الهشيم وكل يوم تتجمع النساء أمام الحلاق لمعرفة من يجرؤ على النظر في المرآة السحرية.

قصص اطفال مكتوبة لوقت النوم

مرت الأيام ولم يجرؤ أحد منهم. تطول النساء شعرهن بسبب رفضهن الذهاب للحلاق، وغضب الآباء على بناتهن. تفضل نساء غرناطة ألا يتزوجن أبدًا على ألا يخضعن للاختبار ويتزوجن. قال الملك، الرجال فقط، لذلك قال الملك، “إنه أمر مروع للغاية.

حكايات للأطفال من سن 6 سنوات

فطلب الملك من الحلاق أن يذهب إليها وأخذها إلى القصر، وأصبح اليوم الذي جاء فيه الراعي إلى القصر أهم يوم في غرناطة، وانتشر الخبر وتجمع الناس حول القصر وفي كل مكان كان الناس يثرثرون بقلق. كلنا نرتكب أخطاء وأنا متأكد من أنني ارتكبت خطأ واتخذت قرارات رهيبة، لكنني تعلمت من أخطائي وما زلت أتعلم، ولا أخجل من عيوبي، لكنني قبلت. من قوتي فانحني الراعي للملك ووقف امام المرآة.

بدا الجميع متفاجئين للغاية، وعيناها الزرقاوان وبشرتها الناعمة تبدو جميلة جدًا في المرآة، ومضت إلى الملك ووجدته ينظر إليها في حالة حب، فقال الملك، “لقد وجدت غرينادا ملكتها، وكان هناك فرح في القصر “.

ثم جاء صوت غاضب وقالت سيدة، أطلب أن أنظر في المرآة وأثبت أنه لا يوجد سحر، إنه مجرد خدعة. أتيحت الفرصة للملك، وكان سعيدًا بالعثور على العروس المثالية، وكان حفل الزفاف أحد أكبر حفلات الزفاف التي شهدتها غرناطة على الإطلاق.