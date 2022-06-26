قصص اطفال جديدة قصة الزهري

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قصص جديدة للأطفال قصة مرض الزهري

ذات مرة في مملكة جميلة عاشت هناك ملكة جيدة. كانت سعيدة لكنها لم تنجب. وبينما كانت تمشي في الحديقة، نظرت إلى السماء وتمنت. بعد بضعة أشهر، ولد الأمير وجعل المملكة كلها سعيدة. بعد عامين، اصطحبت ابنها للاستحمام في النهر، لكنها لم تكن تعلم بخطة الطاهي الشريرة. فتشت. كانت الملكة عديمة الجدوى بشأن ابنها لكنها لم تجده، وذهبت لتخبر الملك.

لكن الطباخ قد تقدم أمامها وكذب على الملك وقال إن الملكة أهملت الأمير فأكلته الوحوش ودمه غارقة في ثيابه، ولما جاءت الملكة لم يسمع الملك وقال له ابننا وأنت ستعاقب على هذا. تموت، لكن الجنيات الطيبة تجلب لها الطعام والشراب.

مرت السنوات ونشأ الأمير ليصبح شابًا وسيمًا ولم يكن يعلم أن الطباخ الشرير قد قرر أن الوقت قد حان لتنفيذ خطته الشريرة، وكان الشاب لديه القدرة على التفكير بالتمني. قال له يجب أن تغمض عينيك وتتمنى قصر كبير في مملكة فيها أنت الملك وأنا الوزير، والطباخ يريد المزيد والمزيد، فقال له يجب أن تغمض عينيك وتتمنى الأجمل. عروسة لك حتى لا تكوني وحدك “. وهكذا وجد الأمير توأم روحه ووقعا في الحب على الفور.

لقد عاشوا بسعادة ورضا، لكن كان لدى الطاهي المزيد في جيبه، كما اعتقد، كان لدي كل ما أريده، والآن لم يتبق سوى شيء واحد. يجب أن يموت الأمير حتى لا يكتشف الحقيقة ويقع في المشاكل. طلب من زوجة الأمير قتله وهددها بالقتل إذا لم تفعل، فرفضت. قالت له الملكة اقتله وإلا سأجعلك تختفي إلى الأبد، لكن الأمير سمع كل شيء، والأمير أراد أن يتحول الطباخ إلى كلب أسود ولا يأكل سوى الفحم.

وقال لزوجته “ثم سأعود إلى أبي وأمي، ولا أستطيع أن آخذك معي، لذلك سأحولك إلى وردة، وهكذا سأحول نفسي إلى أجمل وردة”. حملها في جيبه، ثم ذهب بحثًا عن والديه وأخذ الكلب معه. وتمنى لو كان هناك سلم يمكنه صعوده وقال له إنه ابنك، عندما عدت من الغابة، حيث احتجزني الطباخ الغادر، وخطفك واتهمك بذلك، جئت لإنقاذك.

وفي اليوم التالي جمع الأمير كل الغزلان وطرق أبواب القلعة وأراد أن يقابل الملك ليقدم له قطيع الغزال كهدية. قال، “أوه أيها الملك، أريد فقط أن آكل معك ومع العائلة.” لذلك تمنت الأميرة لنفسها أن يخبر الملك شخصًا ما عن والدته. قال أحدهم “يا سيدي، إنها مناسبة جيدة حتى نتحقق من الملكة وندعوها لتناول العشاء.

فقال الملك لا، لقد تركت ابني للوحوش. قال الأمير “يا مولاي هذه كذبة، لأنني ابنك، والوحوش لم تأكلني، لكن الطباخ خطفني”. “الأمير ابتسم وجاء مع الكلب الأسود. في السجن، وهكذا علمنا أن الجشع يعمي صاحبه، والعائلة المالكة تعيش في سعادة دائمة.

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