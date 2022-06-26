قصص اطفال جديدة قصة الفئران الذهبية

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حكايات جديدة للأطفال قصة الفئران الذهبية

ذات مرة في قرية هندية كانت هناك عائلة ثرية تتكون من زوج وزوجة، لكن الزوج مرض ومات وترك زوجته حاملًا في الشهر السابع.

بعد وفاة الزوج استولى جميع أقاربه على الثورة التي تركها، وأصبحت الزوجة فقيرة ومولود في يديها.

بعد الولادة كانت تصلي دائما لابنها أن يصبح ثريا، وعندما أصبح شابا، أخبرت ابنها عن تاجر يساعده المحتاج في العثور على عمل.

ذهب الشاب إلى التاجر الذي أشارت إليه والدته، وعندما كان أمام منزله، رآه يوبخ رجلاً آخر ويقول له إذا كان لك أي ربح، فلن تضيع كل شيء. المال الذي أعطيه لك في كل مرة. إذا كنت تريد أن تصبح ثريًا، فاستثمر حتى في فأر ميت.

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سمع الشاب كلام الرجل وأخذ الفأر الميت وذهب إلى السوق وأعطاه طلقة من تاجر، وفي المقابل أعطاه التاجر حفنة من الحمص، وعاد إلى المنزل وصنع منه وجبة خفيفة.، ثم ذهب إلى المكان الذي يعمل فيه الحطابون تحت الشجرة الباقية هناك باع لهم الحمص وفي المقابل يعطونه الخشب.

ذهب الشاب بالخشب إلى السوق وباعه واشترى معه الحمص مرة أخرى في نفس المكان الذي يبيع فيه الحمص، وفي المقابل أخذ الحطب بمجرد أن رأيته.

بمرور الوقت، بدأ الشاب في بيع الخشب في السوق في متجره الخاص، ومن خلال الموقع الرسميك كان لديه متجر فواكه بعد بيع كل الخشب الذي كان لديه في المتجر.

ثم نما المشروع الذي قام به الصبي وحصل على متاجر أخرى، وسار على الطريق الذي أرادته والدته أن يكون، وأصبح من أثرياء القرية.

وذات يوم ذهب إلى التاجر الذي أرسلته له والدته بفأر ذهبي، وأخبره بقصته وأعطاه الفأر الذهبي. تأثر التاجر بمثابرة الشاب في تحقيق هدفه. الهدف وتزوج من ابنته الوحيدة.