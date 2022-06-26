قصص اطفال جديدة قصة حمار الوحش وجلد الأسد

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حكايات أطفال جديدة قصة الحمار الوحشي وجلد الأسد

يقال أنه ذات مرة، في إحدى الأدغال الأفريقية، كان هناك قطيع من الحمير الوحشية.

تعرض القطيع لهجمات عديدة من الحيوانات المفترسة الأسود والضباع والذئاب وغيرها. كان من بين هذه الحمير حمار وحشي تمنى أن يكون، ولو ليوم واحد فقط، حيوانًا مرعبًا في الغابة.

ذات يوم، بينما كان يتجول في الأدغال، وجد جثة أسد ميت. عندما رآه لأول مرة، خاف الحمار، ظنًا أنه أسد حي.

من فضلك، يا أسد، لا تؤذيني. اسمحوا لي أن أذهب في طريقي.

لكنه سرعان ما اكتشف أن الأسد قد مات عندما رآه بلا حراك.

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دفع الفضول الحمار إلى الاقتراب من الجثة وفحصها عن كثب. لم ير أسدًا عن قرب من قبل.

بينما كان على هذا النحو، خطرت له فكرة.

لماذا لا أرتدي جلد أسد وأحقق أمنيتي وأصبح مخيفًا في الغابة

وهكذا ارتدى الحمار الوحشي جلد الأسد وبدأ يتجول في الغابة.

كلما اقترب من حيوان، كان ذلك الحيوان يخاف منه وهرب بعيدًا معتقدًا أنه أسد.

أحب الحمار الوحشي. يبالغ في إزعاج الحيوانات ومطاردتها من مكان إلى آخر.

وعندما تحمس وأراد زيادة حقيقة دور الأسد الذي قام بتجسده، فتح فمه للزئير.

خرج الزئير صاخبًا. فهمت الوحوش المسكينة مصلحته.

هذا الصوت ليس زئير بل نهيق حمار.

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– الحمار الوحشي يخدعنا.

ففعل السحر الساحر وبدأت الحيوانات في مطاردة الحمار الوحشي لتلقينه درسا وتنتقم منه.

– سوف نظهر لك أيها المحتال.

– ارجوك سامحني. لم أكن اريد ازعاجك. أردت فقط أن أكون مهيبًا في الغابة.

منذ هذا الحادث، أطلق على الحمار الوحشي لقب الحمار المخادع. وكل الحيوانات تتجاهلها وتتجنب التعامل معها.

وهكذا، تلقى الحمار الوحشي عقوبة لانتحال شخصية الأسد والكذب على الآخرين.