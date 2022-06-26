قصص اطفال جديدة قصة كنز الذهب و الجدة

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حكايات جديدة للاطفال قصة الكنز الذهبي والجدة

ذات مرة كان هناك معلم اسمه تيسير كان يعلم الأطفال حول قريته، فوفر بعض المال وادخر ألف دينار مما ادخره بعد أن أنفق بعضًا منه على ضروراته الضرورية.

أراد تيسير الذهاب إلى مدينة كاسي فأراد إخفائه، وشعر أنه ليس آمنًا لإخفائه في منزله، فذهب إلى تاجر سمن في تلك القرية.

طلب منه أن يترك المال معه حتى عودته من البلدة، لكن صاحب المتجر رفض الاحتفاظ بالمال لأنه ليس من السهل الاحتفاظ بالمال ليس لك ولكن من أجل الآخرين.

ثم جاء عميل وباعه الخادم الذي يعمل لدى التاجر كمية من السمن بعشرة دنانير، لكن التاجر أخبره أن ذلك ليس جيدًا لأن ربحه كان ثمانية دنانير فقط، فأعاد ماله إلى الزبون.

رفض التاجر الأمر، لكن في النهاية أصر عليه ووافق على الأمر وطلب منه دفنه في الفناء الخلفي لمنزله.

ذهب تيسيير إلى بلدة كاسي وعند عودته ذهب إلى صديقه التاجر ليأخذ نقوده ولكن عندما ذهب إلى الفناء الخلفي تحت شجرة المانجو لم يجد ماله.

فقال له التاجر ضعها هناك، كيف أعرف مكانها

في طريقه إلى المنزل حزينًا على فقدان ماله، التقى بسيدة عجوز معروفة بذكائها وحكمتها، سألته لماذا كان حزينًا وأخبرها بما حدث، وأخبرته أنني سأساعدك في الحصول على المال منه.

في اليوم التالي، ذهبت السيدة العجوز إلى التاجر وأخبرته أنها ذاهبة إلى كاسي وإن عليها أن تضع ذهبها من مجوهراتها وأي شيء كان بحوزتها لأنها ستزور ابنها في كاسي سيتي.

وافق على طلبها وذهب معها إلى الفناء الخلفي إذا جاء تيسير وسأله التاجر عن سبب عودته وسيجد المال فقط حيث وجده.

قل له يا تيسير تذكرت أنني وضعت النقود تحت شجرة التمر الهندي، وليس تحت المانجو، فقال التاجر وجدتها لك بالأمس. “

في ذلك الوقت، سألت السيدة العجوز تيسير عما إذا كان قد رأى ابنه في البلدة، فأجاب بنعم وأخبرها أن ابنه سيأتي إلى القرية غدًا أو بعد غد.

فقالت السيدة العجوز، في هذه الحالة لا داعي للذهاب لزيارتها، وهنا شعر التاجر أن المرأة العجوز خدعته لإعادة المال لتسهيل مهمته.