قصص اطفال جديدة ملابس الملك الجديدة

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قصص الأطفال الجديدة ملابس الملك الجديدة

يقال إن دولة يحكمها ملك لا يحب شيئًا في الدنيا كما يحب الملابس ويهتم بمظهره. أمضى ساعات في شراء ملابس جديدة وتجربتها على حساب هموم شعبه. أنفق الكثير من المال على الخياطين للحصول على ملابس جديدة ومميزة.

في أحد الأيام جاء خياط إلى الملك مدعياً ​​أنه يستطيع خياطة ملابس سحرية.

السلام عليكم سيدي انا خياط متجول متخصص في خياطة الملابس السحرية.

ثم استغرب الملك ما هو السحر الذي يميز ثيابك عن باقي الثياب

أجاب الخياط “لا يمكن رؤية ملابسي وتقديرها إلا من قبل الأذكياء، لكن الحمقى لا يمكنهم رؤيتها”.

فقال الملك “ماذا تريد أن تصنع لنا مثل هذا الثوب”

قال الخياط “أنا بحاجة إلى الكثير من الذهب لصنع الخيوط التي سأستخدمها لنسج الأقمشة وخياطة الملابس.

فأمره الملك أن يكون له غرفة في القصر ويوفر كل الذهب الذي يحتاجه.

بعد أيام قليلة، قدم الخياط الثوب للملك، الذي لم يستطع رؤية الفستان على جسده عندما نظر إلى نفسه في المرآة، لذلك لم يقل شيئًا حتى لا يقول إنه غبي، وابنها أيضًا من رجال الحاشية الذين تظاهروا بالإعجاب بالفستان.

وقرر الملك أن يطوف المدينة مرتدياً رداء سحرياً ليريه لشعبه.

في اليوم الموعود، خرج إلى الناس الذين رأوا فقط ملكًا عارياً يسير بغطرسة بين حاشيته، لكن الجميع تظاهروا برؤية الرداء حتى لا يعتبروا أغبياء.

ماعدا طفل بريء صرخ وسط الجميع قائلا الملك عريان لا لبس فيه.

فبدأ الجميع يضحكون، “نعم، الملك يرتدي ملابسه الداخلية فقط”.

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فسرعان ما عاد الملك إلى قصره، محرجًا وخجلًا من نفسه، وأصبح أضحوكة الشعب.

وتعلم أن تنفق أقل على الملابس والاعتناء بمظهرك على حساب أداء واجباتك