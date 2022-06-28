قصص اطفال جديدة 2022 قصة الكاهن الكسول

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حكايات جديدة للأطفال 2022 قصة كاهن الكسل

ذات مرة كان هناك كاهن في قرية يعمل سكانها في الزراعة، وكان هذا الكاهن كسولًا جدًا ويحب أن ينام كثيرًا، لكن هذا لم يكن مثل زوجته، لذلك قررت الذهاب إلى رجل القرية الحكيم وأن يخبره بما يجري ليساعده ويثنيه عن كسله ونومه الطويل.

قال الحكيم حسنًا، لدي فكرة أن أجعله يعمل وينام فقط ما يحتاجه، فأمطرت زوجة الكاهن وذهبت إلى بيتها.

ذهب الكاهن إلى الغابة وصرخ بصوت عالٍ، “أيها الوحش، أيها الوحش، أين أنت يا صديقي” ثم ظهر الوحش وقال له مرحبا يا حكيم كيف حالك يا صديقي فأجاب الحكيم أنا بخير والحمد لله.

فقال الوحش كيف أخدمك يا صديقي

لذلك أخبره الحكيم بذلك.

قصص جديدة وجميلة للاطفال 2022

وبينما كان الكاهن الكسول نائمًا، جاء الوحش إليه فجأة وقال “استيقظ أيها الكاهن، استيقظ.

استيقظ الكاهن وارتاع أن رأى الوحش.

فقال الوحش جئت إلى هنا لخدمتك، وإذا لم تعطني عملاً، فسوف آخذك.

فوجئ الكاهن بكلمات الوحش ولم يعرف ماذا يفعل، لكنه قال له على الفور ليخرجه من منزله، حسنًا، لدي حقل أريدك أن تحرثه.

ويقول الوحش حسنًا، أنا ذاهب الآن، وذهب الوحش.

وعاد الكاهن الكسول الى النوم.

وبعد ذلك ظهر الوحش مرة أخرى وقال، “لقد انتهيت من حرث الحقل، أيها الكاهن. أعطني وظيفة أخرى، أو سأأكلك. تعال أيها الكاهن.”

خاف الكاهن مما سمعه ولم يعرف ماذا يفعل، لكنه على الفور قال له أريدك أن تزرع الحقل، أيها الوحش.

اختفى الوحش وعاد الكاهن إلى النوم.

جاءت زوجة الكاهن لتوقظه لتساعده في جلب الماء وأخبرته.

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استيقظ أيها الكاهن وساعدني في سحب الماء لأني تعبت من التنظيف. تعال، استيقظ، ساعدني.

فاستيقظ خائفا وقال هل عد الوحش من جديد

قالت له “لا، أنا زوجتك، ولست الوحش، أيها الكسول.”

فجأة ظهر الوحش وقال له تعال أعطني وظيفة أخرى، وإلا سألتهمك. هيا هيا.

فكر الكاهن في الأمر وقال “أحضر لنا بعض الماء، أيها الوحش.

لقد اختفى الوحش.

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فقال الكاهن القصة لزوجته، فقالت له المرأة حسناً، لدي فكرة للتخلص من هذا الوحش ولكن بشرط واحد.

فقال له الكاهن حسنًا، اسأل ماذا تريد، لكن نجني من هذا.

طلبت من شرطي الاستيقاظ مبكرًا والذهاب إلى العمل في الحقل والنوم عند الحاجة فقط.

فقبل ​​الكاهن حالته وقال له حسنًا، أعدك، لكن كيف تتخلص من هذا الوحش قبل أن يأكلني

قالت له أن ينتظر حتى يأتي.

فجأة ظهر الوحش وقال أتيت لك بالماء، تعال، أعطني وظيفة أخرى، أو سوف أكلك.

الوجه يقول حسناً، أيتها السخيفة، سأعطيك عملاً، أجعل الشمس تشرق من الغرب ولا تعود حتى تنتهي من عملك.

قال الوحش خيرا واختفى.

ضحك الكاهن وقال لزوجته إنك أنت زوجتي ذكية للغاية ولن يستطيع أحد فعل ذلك ولن يعود.

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قالت “نعم يا عزيزتي، وآمل أن تكون قد تعلمت درسًا جيدًا. الكسل عادة سيئة”.

فأجاب الكاهن لا تقلقي يا عزيزي.

يستيقظ الكاهن كل يوم ويذهب إلى عمله.

وعاشوا بسعادة.