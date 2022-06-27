قصص اطفال جميله قصة الاميرة والتنينة

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قصص جميلة للاطفال قصة الاميرة والتنين

إنها قصة أميرة، لكنها لا تنتظر أميرًا وسيمًا لإنقاذها. هي مختلفة ولديها روح محاربة. منذ زمن بعيد، كان الملك والملكة يتوقان إلى ابن لهم، لذلك ذهبوا إلى الغابة السحرية بحثًا عن حيدات. تمنى لهم الغريب طفلاً. كان لديهم أميرة على الفور، وكان الملك والملكة سعداء للغاية.

وتعلمت الأميرة فنون الدفاع عن النفس كأي أمير، فامتطت حصانًا وتقاتل بالسيف، وكانت تتدرب بانتظام وتناول طعامًا صحيًا، وعاشت أسرة الملك في سلام وانسجام حتى اليوم الذي أبلغه فيه رسول سري أن المملكة المجاورة ألغى معاهدة السلام، وسيهاجم المملكة.

كانت المملكة كلها قلقة، والجيش لم يكن كافيًا للحرب، ولم يكن الملك على ما يرام، وسمعته الأميرة الصغيرة وهو يتحدث إلى الملكة، فجاءت وقالت لابنها أبي، أنت مريض جدًا، دعنا أذهب وأطلب المساعدة من الملك توم،

وأمرت نقيب الحارس وقلت في غيابي، أنا أمسك الجيش جاهزًا للهجوم، وأخذت الأميرة سيفها ودرعها، وامتطت حصانها، وبدأت الرحلة، وفي طريقها، توقفت في قرية، وقال لها أحد القرويين شيئًا غريبًا.

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قالت، “لا أخاف أبدًا من أي شيء. سأعبر الجبل مهما كلف الأمر”. عاش التنين هناك لآلاف السنين، لكن لم يرها أحد. أحرقت روحه المحترقة الأرض بالقرب من الكهف. قررت الأميرة مواجهة التنين أعزل. فدخلت وقالت، “تنين، أحضرت لك الزهور.” تأثرت بالهدية وابتسمت للأميرة.

وفي الليل أخبرت قصتها لأميرة التنين وغادرت الأميرة الكهف ووعدت بالمجيء بعد يومين عندما عادت لكن الملك توم ضحك وأخبرها أحمق سيهاجم جيشي مملكتك أيضًا، وأسرها الملك. وأغلقها في برج ولم يعرف الملك ما سيواجهه. طار التنين وأخرج الأميرة وأطلق نيرانها في الهواء.

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جثا الملك والجيش أمامها. سجنت الأميرة الملك وأمرت الجيش بالوصول إلى القلعة. قال لها قائد الجيش “لم نر أحدًا بشجاعتك، وسنقاتل أعدائك معك”. عادت الأميرة مع الجيش إلى قلعتها وحاربت معهم.

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وأنقذت المملكة وأخبرت الملك أن جميع الرجال قد هربوا ما عدا قائد الجيش الذي بقي وقاتل. قال القائد إنه أعجب بالأميرة وأراد الزواج منها. قبلت الأميرة. قالت الملكة إن الأميرة ملكك ونصف المملكة كنت شجاعة للغاية.