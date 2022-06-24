قصص اطفال رائعة قصة مولان

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قصص رائعة للأطفال قصة مولان

قيل أنه كانت هناك فتاة تعيش في قرية في شمال الصين، وكان اسمها مولان. كانت مولان تعمل كثيرًا في الغزل وغيرها من المهام الأنثوية، لكنها جلست قلقة جدًا، حيث سألتها والدتها عما يشغل عقلها وقلبها، وأجابت لمولان أن لا أحد، وتفكر في ما يشغلها حقًا، رأى في. السوق الذي كان الغزاة يأتون إليه لغزو الصين.

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وطلب من الجميع التحرك للقتال والدفاع عن أرضهم، ورأيت قائمة مكتوبة بأسماء المحاربين، ووجدت اسم والده بينهم، وبدأت أسأل كيف والدي الذي كان شيخًا، يمكن أن يقاتل أو يقاتل في سنه، بطريقة تجعله يموت حتمًا، لكن يجب أن يستجيب لنداء الإمبراطور، أخوه أصغر من أن يشن الحرب.

اتخذت مولان قرارها وذهبت لشراء حصان ولجام وخوذة ورحلة قوية، وقررت الذهاب إلى الحرب بدلاً من والدها.

ذهبت مولان إلى المعسكر الذي أعده الإمبراطور، وبدلاً من سماع صوت والدها وهو يشجعها، لم تسمع سوى ضربات السيوف وصياح الخيول في الجبل الأسود، بينما كانت تخوض الحرب مع المحاربين الصينيين الشرسين، حيث سار مولان عشرات الأميال، المواجهة والقتال الآلاف، والجبال والوديان العابرة مثل طائر جارح.

اثني عشر بطلا

قصص رائعة مكتوبة للأطفال استمرار للقصة

ارتجفت أشعة الشمس على وجوه الأبطال وهم يقاتلون أعدائهم، وسقط منهم الكثير والكثير، ولم يبق منهم سوى اثني عشر بطلًا محاربًا، كرّمهم الإمبراطور عند عودتهم، بعد أن هزم الغزاة وانسحب منهم. الصين، ومن بينهم المقاتلة الشرسة، البطلة مولان، التي سألها الإمبراطور ذات مرة عما إذا كانت تريد المكافأة، طلبت فقط حصانًا سريعًا لنقلها إلى عائلتها، والعائلة التي تركتها منذ فترة طويلة.

حظيت العائلة باستقبال كبير لمولان، فاستند والدها على ساعد زوجته، ووضعت أختها الصغرى بعض مستحضرات التجميل على وجهها، وكأنها تنتظر زوجها المستقبلي، بينما شحذ شقيقها سيفه واستعد لذبح الشاة، و البطلة كانت سعيدة بالعودة بسلام اليهم.

جاءت مولان ووقعت في حضن عائلتها، وجلست تفكر في ما حققته، وكانت راضية عن الإنجاز الذي حققته، والذي وفرته في البداية لوالدها لخوض مثل هذه المعركة، ونجحت من كل ذلك. الصين من مدخل الغزاة إلى منزلها، ثم تم تزيينها بالخروج أمام المحاربين، وهم لا يصدقون أن مثل هذه الفتاة من النوع، هي التي تقف بجانبهم تضربهم.

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توارثت أسطورة مولان من جيل إلى جيل حتى أصبحت أيقونة صينية، وبدأ الشعراء يغنون باسمها، وذكرها الكتاب في المنتديات، خاصة بعد موقفها الشجاع، مرتين مرة دفاعا عن والدها، ومرة ​​أخرى دفاعا عن بلادها، خاصة وأن بعض المؤرخين ذكروا أن مولان ولدت أساء إليها، لأنها كانت فتاة ولم يكن لها أبناء، وقد ردت على هذه القسوة بالحب والعزم لإثبات أن المرأة لا ينقصها شيء في يا رجل، أن يتكرر اسمها ويخلد في التاريخ، وأن تزأر وديانها بين الوديان والجبال، يتردد صداها ؛ مولان .. مولان.