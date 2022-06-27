قصص اطفال عالمية ليلى والذئب

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حكايات عالمية للأطفال ليلى والذئب

ذات مرة، كانت هناك فتاة صغيرة اسمها ليلى أعطتها جدتها فستانًا أحمر، وكانت ترتديه دائمًا حتى عُرف بالفستان الأحمر.

ذات يوم، طلبت منه والدته توصيل الطعام لجدته التي تعيش بالقرب من الغابة، ونصحته بعدم التحدث إلى الغرباء.

في طريقها، قابلت ذئبًا ضخمًا أراد أن يلتهمها، فحاول خداعها بقوله “هل تلعب معي يا عزيزي

ردت ليلى “لا يمكنني فعل ذلك يا سيدي. أنا مستعجل. أحضر بعض الطعام لجدتي وأريدها أن تأكله قبل أن تبرد”.

سأله الذئب “أين تسكن جدتك”

أظهرت ليلى براءتها من منزل جدتها ثم واصلت طريقها.

فأسرع الذئب وأخذ طريقًا قصيرًا إلى منزل الجدة وحاول أكلها، لكنها لجأت إلى غرفة ولم يستطع.

ارتدى الذئب ثياب الجدة ثم نام في سريرها.

وعندما وصلت ليلى إلى جدتها، طرقت الباب، وسمح لها الذئب بالدخول “تعال يا حبيبتي، أنا مستلقية في سريري لأنني مريضة.

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سارعت ليلى للاطمئنان على صحة جدتها، ثم سألتها لماذا تكبر أذناك

فأجاب الذئب “لكي أسمعك جيدًا”.

سألت ليلى “لماذا عيناك بهذا الحجم”

فأجاب الذئب حتى أراك جيدًا.

سألت ليلى لماذا أنفك بهذا الحجم

فأجابه الذئب حتى أشتم عطرك.

سألت ليلى لماذا فمك كبير جدًا

فقفز الذئب من سريره ليلتهمها قائلاً “حتى أستطيع أن أكلك يا حلوتي”.

صرخت ليلى ساعدوني! ساعدني! هناك ذئب يريد مهاجمتي.

لحسن الحظ بالنسبة لها، كان هناك صياد يمر بالمنزل، وهرع لمساعدتها وضرب الذئب السيئ حتى هرب.

وهكذا نجت ليلى والجدة من الذئب الشرير وتعلمتا عدم التحدث إلى الغرباء.