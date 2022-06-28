قصص اطفال عالمية مترجمة قصة القط ذو الحذاء

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ترجمة قصص الأطفال الدولية قصة القطة في الحذاء

يقال أنه كان هناك شيخ له ثلاثة أبناء صغار، وكان الرجل يمتلك مطحنة وحمارًا وقطًا. عندما مرض الرجل وهو على فراش الموت، وزع ممتلكاته على أبنائه الثلاثة. أعطته الأولى الطاحونة، والثانية أعطته الحمار، والثالثة أعطته القطة.

بدأ الشقيقان الأكبر سناً يسخران من أخيهما الصغير لأنه ورث شيئًا لا قيمة له. كان الولد في حداد وجلس باكيًا وبجانب القطة بدأ ينظر إليه ويتحدث معه ويسأله عما هو من أجله. إنه عديم الفائدة. فجأة وقفت القطة وردّت على الصبي وأخبرته أنني أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة، يمكنني أن أجعلك أكثر ثراءً من إخوتك.

في البداية أصيب الطفل بالذعر، وبعد أن هدأ شعر بالسعادة لأن والده أعطاه قطًا مسحورًا، أحضر الصبي حذاءًا جديدًا ووضعها على القطة، وأخذ معه إلى الغابة لاصطياد الأرانب للحصول على الطعام. . ستكون الدردشة مفيدة للغاية.

في اليوم التالي، عاد الولد والقطة إلى الغابة وأمسكوا بالكثير من الأرانب، وفي طريق العودة، أخذ القط الأرانب وذهب بعيدًا. سأله الصبي إلى أين أنت ذاهب، فقال لا تقلق، سأعود قريباً “.

استمرار القصة

ذهبت القطة إلى قصر الأمير بالمدينة، وتقدمت من الحراس ومعه الأرانب، جذبت الحذاء في قدمي القطة انتباه حراس القصر، وتفاجأوا أكثر عندما وجدوه يتحدث إليهم، القط طلبوا من الحراس السماح له بمقابلة الأمير، وافق الحراس وسمحوا له بالدخول إلى منزل الأمير.

دخلت القطة منزل الأمير وأخبرته أنه أحضر له أرانبًا كهدية، وأن للأمير ابنة جميلة. كانت الأميرة سعيدة عندما رأت القطة بالحذاء وأحضرت له بعض الحليب والقشدة ليأكلها. ثم عاد إلى صاحبه. أخبرت القطة صاحبها بما حدث وأخبرته أنه يمكن أن يتزوج الأميرة الجميلة. لكن الصبي قال باستنكار أنه لا يملك قصرًا أو مجوهرات، فكيف تتزوج الأميرة منه، فكرت القطة وتركت مالكها وابتعدت.

كان هناك قصر كبير في الغابة، لكن القصر كان به تنين ضخم، كان التنين مسحورًا ولديه القدرة على التحول إلى أشكال أخرى، فكر القط كيف يمكنه التغلب على التنين الضخم، ثم ذهب إليه بهدوء وسأل إذا كان بالفعل تنينًا مسحورًا، فأجابه التنين أنه يمكن أن يتحول إلى أي شكل يريده.

فطلبت منه القطة أن يتحول إلى أسد، فاستدار التنين ثم عاد، فقالت له القطة، “هل يمكنك التحول إلى شيء أصغر مثل الفأر” تحول التنين إلى فأر، فهاجمته القطة على عجل وأكلته، وأصبح القصر فارغًا.

عادت القطة إلى صديق وأخذته حتى وصل إلى قصر الأمير، وسألت الصبي كيف يمكنه مقابلة الأمير، فطلبت منه القطة خلع ملابسها والنزول إلى البحيرة المجاورة للقصر، وادعى أنه سوف يغرق.

ذهبت القطة للأميرة وطلبت منها مساعدة صديق كان يغرق، فاندفعت الأميرة وطلبت من الحراس إنقاذه، أخرجه الحراس من الماء ثم أحضروا له بعض الملابس الجديدة ليرتديها، ذهب الصبي مع الأميرة للأمير وشكرهم جزيل الشكر لإنقاذ حياته.

ثم طلب من الأمير أن يتزوج ابنته الجميلة، فسأله الأمير إذا كان لديك قصر للأميرة. كان الصبي صامتًا، لكن القطة سرعان ما استجابت وطلبت منهم جميعًا أن يأتوا معه ليروا، وكان صاحب القطة متفاجئًا، لكنه لم يتكلم.

أخذهم القط إلى قصر التنين في الغابة، ووجدوه قصرًا جميلًا، فوافقت الأميرة على الزواج من صاحب القطة، وتزوجا، وأصبح الولد أميرًا وعاش سعيدًا دائمًا بعد معرفة قيمة هدية والده.

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