قصص اطفال عالمية مكتوبة قصة ملكة الثلج

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حكايات الأطفال الدولية المكتوبة قصة ملكة الثلج

كان كاي وجيردا صديقين حميمين للغاية، وكانت جدة كاي تقابلهما كل يوم، تحكي لهما قصصًا مضحكة كل يوم، وفي يوم من الأيام جلست الجدة مع كاي وجيردا، تخبرهما قصة ملكة الثلج، هذه الساحرة الشريرة، التي تتحول قلب الإنسان في قلب من الثلج. وبعد ذلك أصبح خادمًا وتلميذًا لها، وأثناء سرد القصة، تمنى كاي مقابلة ملكة الثلج، وفجأة شعر بألم في قلبه وصرخ.

جيردا، صديقه، ركض إليه ووجده يطمئن عليه، لكنه صرخ عليهم وتصرف بقسوة، ومنذ ذلك الوقت تغير سلوك كاي، تجاه صديقته جيردا وأصبح متعجرفًا تجاهها، وجيردا غير قادرة على ذلك. فهم أفعالها.

في أحد الأيام، أخرج كاي زلاجاته للتزلج معهم، في الثلج، وطلب جيردا الانضمام إليه، لكنه رفض، رغم أنه اعتاد اللعب معها بزلاجته.

فجأة، بينما كان كاي يتزلج، ظهرت له عربة بها خيول بيضاء وسحب زلاجاتها إلى مكان بعيد. ثم توقفت العربة ونزلت ملكة الثلج. كان كاي خائفًا، لكن ملكة الثلج حركت يدها فوق كاي. رأسه، وأصبح تلميذًا، وسار معها إلى قصر الثلج.

في ذلك اليوم، انتظرت جيردا عودة كاي، لكنه لم يعد. قررت جيردا ألا تتخلى عن صديقتها كاي، وخرجت لتجده وأخبرت الجدة بذلك، فشجعتها وقبل أن تغادر الجدة. أعطاها مرآة وأخبرتها أنها ستساعدها في البحث عن كاي.

خرج جيردا وهرب من المنزل واستمر في سؤال الطيور والحيوانات والأشجار عما إذا كانوا قد رأوا كاي في مكان ما لكنهم لم يروه من قبل، لكن جيردا لم ييأس واستمر في البحث عن كاي وفجأة ظهرت له حمامة بيضاء.

كانت الحمامة تستريح على كتفه، وقلت له أن يصعد إلى القارب الذي كان يستريح على ضفاف النهر، فجلست جيردا في القارب، وانتقل القارب إلى الجانب الآخر، ووجدت نفسها أمام حديقة جميلة بها أنواع من الورود والأشجار لم ترها من قبل.

استمرار القصة

كانت جيردا سعيدة للغاية لأنها كانت تحب الزهور، وفجأة ظهرت سيدة تمتلك هذه الحديقة، وسألتها جيردا عن كاي، وأخبرتها هذه السيدة أنها رأت كاي يمشي مع ملكة الثلج، وحتى أخبرته عن ملكة الثلج. . الذي لعن حديقتها الجميلة، وأصبحت كل الأزهار عديمة الرائحة.

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وأخبرته أنها أيضًا تريد الانتقام من ملكة الثلج، وأخذت جيردا إلى قصر الثلج، وفي الطريق رأت رجلاً عجوزًا حكيمًا جالسًا في كوخ ثلجي، ومر به وسأله عن المرآة، وقد اندهشت لأنه علم بوجود مرآة معها.

أخبرها أن هذه المرآة ستساعدها على التخلص من لعنة ملكة الثلج على صديقتها كاي، وحتى أخبرها قصة ملكة الثلج، عندما كانت طفلة جميلة ومبهجة، وفي كل مكان ذهبت إليه، كانت الأزهار تتفتح لها. وستشرق عيناه كالشمس.

خاف الأطفال منها وتجنبوها، واعتبروها ساحرة، لذلك شعرت بالوحدة وكرهت من حولها، وتمنت أن يتحول كل من أساء إليها إلى ثلج، وسارت جيردا حتى وصلت إلى قصر الثلج. وهناك رأت صديقتها كاي، وركضت إليه وهي تشعر بالسعادة، لكنه تحدث معها بقسوة، فأخرجت المرآة ووجهتها إلى ملكة الثلج، وعادت إلى طفولتها، ورفعت اللعنة، من كاي ويعود إلى المنزل مع جيردا.