قصص اطفال عالمية ملخصة قصة نساء صغيرات

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حكايات أطفال عالمية تلخص قصة شابات

تبدأ القصة بأخوات مارش الأربع، ميج، جو، بيث وإيمي، جالسين في غرفة معيشتهن، يندبن على فقرهن. قرروا أن كل واحد منهم يجب أن يشتري لنفسه هدية لإضافة بعض بهجة عيد الميلاد. ثم غيروا رأيهم وقرروا شراء هدايا لأمهم، مارمي، وعادت مارمي إلى المنزل برسالة من السيد مارش. والد الفتاة الذي يعمل قسيسًا فيدراليًا خلال الحرب الأهلية، حيث يكون خطاب الفتيات هو من يحمل أعبائهن وليس الشكوى من البؤس.

في صباح عيد الميلاد، استيقظت الفتيات لتجد كتابًا تحت وسادتهن. ثم شجعتهم الأم على تقديم وجبة الإفطار لعائلة هاميل الفقيرة. كافأهم جارهم القديم، السيد لورانس، على لطفهم بإرسال وليمة لهم. ثم تمت دعوة ميج وجو إلى حفلة ليلة رأس السنة الجديدة في منزل صديقتهما الميسورة سالي غاردينر.

في الحفلة، كانت جو معزولة في الحديقة، حيث التقت بصبي يعيش مع السيد لورانس، ولوي لوري وميج كاحله أثناء الرقص، ورافقهم لوري إلى المنزل.

عندما مرضت لوري، زارها جو والتقى بجدها السيد لورانس الذي أعجب بشجاعتها، وأصبحا أصدقاء، ثم التقى السيد لورانس بأخواته الأربع، وأصبحت بيث المفضلة لديه، وأعطته بيانو حفيدته المتوفاة. .

ثم واجهت الفتيات مغامرات مختلفة. قامت السيدة مارش بسحب ابنتها إيمي من المدرسة بعد أن ضربها مدرس كعقوبة لخطأها. رفضت جو اصطحاب إيمي معها على خشبة المسرح، وردت إيمي بحرق مخطوطتها. على الثلج.

حضرت Beautiful Meg حفلة صديقتها بعد أن سمحت للفتيات بارتداء ملابسها، لكنها أدركت أن المظهر لم يكن كل شيء، وفي الحفلة سمعت شائعات بأن الناس اعتقدوا أنها تنوي الزواج من لوري من أجل مالها.

في الربيع، يهرب جو لوري إلى اجتماع لنادي بيكويك، الذي تشكله عائلة مارش ثم تصبح عضوًا فيه. ومعهم، تستمر الأوقات الجيدة، وينشر جو قصته الأولى.

حتى ذات يوم تلقت العائلة برقية مفادها أن السيد مارش كان مريضًا في أحد مستشفيات واشنطن، لذلك قررت مارمي الذهاب لرعايته وحفظ الرحلة، فباع جو شعره، وتبع ذلك فوضى في غياب مارمي حيث أهملت الفتيات مرة أخرى. واجباتهم، ذهبت بيث فقط لزيارة عائلة هاميل الفقيرة. لكنها أصيبت بعدوى خلال إحدى زياراتها، وتأرجح بيت على شفا الموت حتى وصول مارمي.

في هذه الأثناء، كانت إيمي تقضي وقتًا في منزل خالتها لتجنب العدوى، ثم تعافت بيث إلى حد ما ووقع معلم لوري السيد بروك في حب ميج وأصبحا مخطوبين.

عاد السيد مارش من الحرب، وتزوج ميج، وانتقل إلى منزله الجديد مع السيد بروك، وعمل بجد لإدارة منزله الجديد، وأنجب توأمان اسمه ديمي وديزي.

في هذه الأثناء، نشر جو روايته، وأتيحت لإيمي الفرصة للسفر إلى باريس بدلاً من جو – التي كانت تنوي السفر – حيث فضلت عمتهم شركة إيمي وأسلوبها الأنثوي الأنيق.

يبدأ جو في الاعتقاد بأن بيث تحب لوري سرًا وتقرر الانتقال إلى نيويورك للهروب من مودة لوري لها ومنح بيث الفرصة للفوز بقلب لوري بسهولة.

عندما تعود جو إلى المنزل، تقترح لوري على لوري، لكنها ترفض. ثم، بعد فترة وجيزة، ماتت بيث. يسافر لوري إلى فرنسا، حيث يلتقي بإيمي، ويقعان في الحب ويتزوجان ويعودان إلى الوطن. جو والبروفيسور بيير بعد عام.

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إيمي ولوري لديهما طفلة، بيث، ورثت جو منزل خالتها، الذي حولته إلى مدرسة داخلية للأولاد، وتنتهي الرواية بلم شمل عائلي بهيج حيث تشعر كل أخت بالامتنان لبركاتها وبركاتها. لبعضهم البعض.