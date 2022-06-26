قصص اطفال قبل النوم الأسد الغبي و الأرنب الذكي

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قصص ما قبل النوم للأطفال الأسد الغبي والأرنب الذكي

ذات مرة كان هناك أسد يعيش في الغابة، على الرغم من أنه كان ملك الغابة، فقد تصرف بغطرسة مطلقة وقتل الحيوانات التي صادفها. كانت الحيوانات خائفة جدًا من الأسد وخافت من الذهاب بحثًا عن الطعام.

ونتيجة لذلك، واجهت الحيوانات العديد من المشاكل بسبب الأسد، وشعروا جميعًا بالحزن ثم بدأوا بالتفكير بجدية في إيجاد مخرج من هذه المشكلة.

وفي النهاية قال الذئب لدي اقتراح، فبدلاً من أن يقتلنا الأسد جميعًا، فلنذهب واحدًا تلو الآخر كل يوم ونقدم لنا طعامًا له، حتى لا يقتل الأسد أكثر من واحد. في اليوم و نستطيع أن نعيش بسلام حتى يأتي دور كل واحد ويكون غذاء للأسد ولا علينا .. خاف الأسد بعد ذلك.

قبلت الحيوانات الاقتراح ما قلته جيد، يمكننا أن نعيش بسلام حتى يأتي كل منا ويقتله الأسد.

ذهب الذئب إلى الأسد وأخبره بما اتفق عليه مع الحيوانات.

قال له الأسد بغطرسة وغطرسة كوني ملك هذه الغابة، فأنا أوافق على هذا الاقتراح، وأحترم قرارك، لكن هناك أمر واحد مهم. سأقتلك جميعًا إذا تأخرت في إرسال وجبة يوميًا.

لذلك حذر الأسد الذئب وقبل الذئب شرط الأسد.

منذ ذلك الحين، كانت الحيوانات تتناوب وتقدم نفسها كوجبة للأسد، وكان الأسد يقتل الحيوانات ويأكل وجبته يوميًا.

وذات يوم جاء دور الأرنب ليذهب إلى الأسد ويقدم لنفسه وجبة طعام. كان الأرنب ذكيًا ولا يريد الذهاب إلى الأسد. اتخذ الأرنب قرارًا بقتل الأسد الذي قتل معظم الحيوانات في الغابة.

جاءت فكرة للأرنب اقترب الأرنب من عرين الأسد، لأن الأرنب تأخر عن الأسد، فغضب. قال الأسد للأرنب الذي كان بالقرب من عرينه، فظهر غضبه على وجهه

الأسد أخبرتك أنني سأقتلك جميعًا إذا تأخر أحد منكم. مازحني عن التحالف، لذلك سأقتل كل الحيوانات كما يحلو لي. ثم بدأ في الزئير.

قال له الأرنب بهدوء سامحني أيها الملك، لقد أخطأت، ولكن هناك سبب لتأخري، وسأخبرك به على الفور.

فغضب الأسد بشدة وقال هيا أخبرني بسرعة.

قال الأرنب بينما جئت إليك أوقفني أسد آخر وحاول قتلي، وأخبرته بعظمتك، لكنه لم يصدق. ملكنا إذا علم أنك تريد قتلي فقال ماذا سيفعل ملكك، لقد قتلت العديد من الأفيال بضربها بمخالبي، يمكن أن يصبح ملكك أحد فريستي، سأقتلك كل ما لا يستطيع أحد قتلي، يجب أن يخضع الجميع لسلطتي، وبهذا أهان هذا الأسد فقلت له أن يأتي ويتحدث إلى ملكنا فقال لي لماذا أذهب إليه أبقى هنا وأطلب منه الحضور حتى يتحلّى بالشجاعة “.

فغضب الأسد وقال للأرنب تعال معي، سأقتل هذا الأسد، ثم طلب منه أن يريه مكان هذا الأسد الذي تحديه بكل جرأة.

أخذ الأرنب الأسد إلى بئر قديم في وسط الغابة وقال له انظر إلى قاع البئر، هذا الأسد كان في انتظارك منذ فترة، يجب أن تعلمه درسًا عظيمًا.

ثم نظر الأسد الغاضب إلى أسفل البئر وبدأ بالصراخ، فسمع زئير أسد آخر في الماء.

فقال له الأرنب انظر كم هو باطل. فغضب وعلى الفور قفز الأسد الغاضب إلى البئر دون تردد.

لكن لم يكن هناك أحد في البئر ولذا مات الأسد في البئر لأنه لم يستطع الخروج من البئر.

لم ينقذ الأرنب حياته فحسب، بل أنقذ أيضًا حياة الحيوانات الأخرى، واحتفلت الحيوانات بهروبها من طغيان الأسد.

الأسد الغبي والأرنب الذكي الخطبة

يجب أن نفكر بذكاء من أجل حماية أنفسنا من الأخطار، واستخدام الذكاء أفضل من استخدام القوة الجسدية.