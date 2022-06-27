قصص اطفال قبل النوم الأسد والثيران

قصص ما قبل النوم للأطفال الأسد والثيران – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص ما قبل النوم للكبار، وقصص طويلة قبل النوم للأطفال، وقصص مسلية للأطفال قبل النوم، وقصص واقعية قبل النوم، وقصص خيالية قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الفن الأدبي، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتربوية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

حكايات للاطفال الاسد والثيران

ذات مرة، كان هناك أربعة ثيران يعيشون في الغابة، وكانوا أصدقاء حميمين وأمضوا معظم وقتهم معًا، وكانوا يتمتعون بصحة جيدة وبنية جيدة.

وذات يوم رأى الأسد ملك الغابة تلك الثيران، فبدأ في مطاردتها وأراد مطاردتها، بينما كانت الثيران ترعى العشب، قفز الأسد على الثيران.

لكن الثيران هاجمته بقرونها، وهرب الأسد بإصابات خطيرة من هجوم الثيران عليه، فعاد إلى عرينه حزينًا على حالته.

قصص ما قبل النوم الخيالية التتمة

في هذه الأثناء، كان هناك ثعلب يراقب ما كان يحدث. قدم الثعلب الأسد فواسيه بالنظر إلى جروحه. قال الثعلب للأسد نصحه أيها الملك سأحضر لك هذه الثيران ثم أقتلهم واحدًا تلو الآخر بسهولة وبدون مجهود.

بدأ الثعلب يفكر في خطة ذكية، وذات يوم ذهب الثعلب إلى أحد الثيران وقال

صديقي، أربعة ثيران هاجمت الأسد، الجميع يتحدث عن ذلك الآن، لكن لدي شك في ذلك، أن أصدقاءك الثلاثة شوهك، لم تهاجم الأسد، هل أنت، يقولون أنك ثور ضعيف وغبي ولا يمكنك مهاجمة الأسد.

وذهب الثعلب إلى بقية الثيران وأخبرهم بنفس القصة.

قصص ما قبل النوم للأطفال استمرت القصة

بعد سماع كلمات الثعلب، بدأ الثيران في القتال، ثم واصل كل منهم طريقه، وعندما افترق الثعلب ذهب الثعلب إلى الأسد وأخبره بما حدث في الماضي.

بعد انفصال الثيران عن بعضها، هاجم الأسد كل واحد منهم بعد أن تفرقت، وكان يقتل ثورًا كل يوم، ويأكل الثعلب ما تبقى للأسد.

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