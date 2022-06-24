قصص اطفال قبل النوم جديدة 2022 قصة جولديلوكس والثلاث دببة

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قصص الأطفال الجديدة 2022 قصة المعتدل والدببة الثلاثة

ذات يوم كان هناك بابا ودب وأم ودب صغير. عاش الثلاثة في كوخ صغير في الغابة، وعاشت الفتاة الصغيرة غولديلوكس مع عائلتها وذات صباح خرجت الفتاة للعب وذهبت إلى الغابة، وفي ذلك الوقت أعدت الدببة عصيدة لتناول الإفطار وكان ذلك. حار لذلك قرروا الذهاب في نزهة في الغابة.

بينما كانت الفتاة تمشي في الغابة، مرت الفتاة ببيت به باب ضخم، وكانت الفتاة متحمسة للغاية لدخوله، فذهبت وطرق الباب وقالت مرحباً، هل أنت هناك أجبت الفتاة وذهبت إلى المنزل الكبير، ورأت طاولة وعلى الطاولة كان هناك ثلاثة أطباق من العصيدة وكانت الفتاة جائعة وقالت إن رائحة العصيدة طيبة. أنا سوف أكله. لذلك ذهبت إلى الدورة الأولى وتذوقت العصيدة، لكن العصيدة كانت ساخنة جدًا وأحرقت لسانها، ثم تذوقت العصيدة من الطبق الثاني ووجدتها باردة جدًا.

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ثم تذوقت آخر طبق من العصيدة وقالت، “هذه العصيدة جيدة، وأكلت الطبق كله. بعد أن تناولت الإفطار، شعرت بالتعب قليلاً، فدخلت غرفة المعيشة ورأت ثلاثة كراسي. والكرسي الأصغر، قالت، “هذا الكرسي جيد تمامًا، لكن بمجرد جلوسي عليه، تحطم.”

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أصبحت الفتاة متعبة جدًا الآن ولم تستطع الفتاة العثور على مكان للراحة، فقررت صعود الدرج إلى غرفة النوم ونمت على السرير الأول وقالت إن السرير صعب جدًا، ثم نامت على السرير الثاني و قالت أنها كانت ناعمة جدًا، ثم نامت على السرير الثالث وقالت إن السرير كان ممتازًا.

وبينما كانت نائمة، عادت الدببة الثلاثة إلى المنزل وقالت، “أكل أحدهم ثريدتي”. فتأوه الأب، وفعلت الأم نفس الشيء. وقال الدب الصغير، “أكل شخص ما كل ثريدتي.” فذهبت الدببة الصغيرة إلى مكان الكراسي، وقال الدب الكبير، “جلس أحدهم على كرسي. فقالت الأم “أنا أيضًا”.

وقال الدب الصغير إن أحدهم جلس على كرسي وحطمه إلى أشلاء، وبكى الدب الصغير ثم جاءت الدببة، وعندما جاءوا صرخ الأب وقال أحدهم إنه نائم في سريري وقال الدب الصغير كان رضيعًا وكانت لا تزال هناك وصرخ الطفل خائفًا.

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بمجرد أن اقتربت منها الدببة، استيقظت الفتاة وقالت “ساعدوني، ساعدوني”.