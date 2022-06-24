قصص اطفال قبل النوم طويلة الحطاب وحارس البحيرة

قصص ما قبل نوم الأطفال الحطاب وحارس البحيرة – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الواقع.الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية. إنه يوسع آفاقهم الفكرية ويحسن قدرتهم على التخيل والتصور. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص طويلة للأطفال الحطاب وحارس البحيرة

يقال أنه منذ وقت ليس ببعيد كان هناك شقيقان حطابان اسمه أمين ومنير. عملوا في إحدى المؤسسات المتخصصة في قطع الأشجار وتحويلها إلى أخشاب جاهزة للبيع.

كان أمين مجتهدًا ومتفانيًا في عمله. يقضي يومه في العمل بلا كلل ويستريح فقط في أوقات الوجبات.

بينما كان منير كسولًا ومراوغًا، كان يبحث دائمًا عن سبب للتوقف عن العمل والراحة.

في يوم صيفي حار، بينما كان الأخوان يعملان، أراد منير الراحة – الجو حار جدًا اليوم. لماذا لا ترتاح قليلا

أجاب أمين – كيف نرتاح ونحن ما زلنا باكرًا في النهار دعنا نعود إلى العمل ونتوقف عن الكسل.

عاد الحطاب الكسول إلى العمل على مضض. لكنه ظل يفكر في خدعة ستريحه لبقية اليوم. فبدأ بالصراخ والتوسل – يا إلهي، يا له من تقلص شديد في المعدة. من فضلك يا أمين، تعال وساعدني.

اندفع إليه أمين ليرى ما بداخله، ثم قال اذهب واستلقي في ظل شجرة حتى يزول المغص.

أجاب منير – وما العمل صاحبها سوف يوبخني.

(أمين) – لا تقلق يا أخي. سأعمل من أجلك لبقية اليوم.

وهكذا نام المخدوع منير طوال اليوم دون عطف على أخيه الذي عمل في الحر لفردين دون راحة.

في نهاية اليوم، اقترب الاخوة من بحيرة ليغسلوا العرق والغبار. فجأة سقط فأس أمين في قاع البحيرة ولم يستطع سحبها بسبب عمق المياه.

قال يا إلهي سقطت فأسى فى البحيرة. كيف سأذهب إلى العمل غدًا عندما لا يكون لدي آخر

أجاب منير يا أحمق كيف أسقطت فأسك يجب أن تجد حلاً قبل يوم غد، وإلا فسيقوم صاحب العمل بطردك. أنا ذاهب إلى المنزل الآن، لقد تأخر الوقت.

وهكذا تُرك منير أمين بمفرده دون بذل أي جهد لتخليصه من مأزقه وحبسه في منزله.

جلس أمين على شاطئ البحيرة في حيرة من أمره. إنه يبحث عن حل لمشكلته. فجأة، خرج رجل من الماء، ووقف جانباً وقال – لماذا أنت قلقة للغاية

أجاب أمين مرتجفًا من الخوف – أسقطت فأسي في البحيرة. ليس لدي أي شيء آخر لأكله.

انتظر، سأجدك.

اختفى الرجل الغريب في الماء ثم عاد حاملاً بفأس ذهبي.

– هل هذا فأسك

– لا سيدي. فأسى ليس ذا قيمة.

عاد الرجل الغريب إلى الماء وعاد بفأس فضي.

– هل هذا فأسك

– لا سيدي. فأسى ليس فضة ولا ذهب. إنه أشبه بالحديد.

الرجل الغريب غطس للمرة الثالثة وأحضر فأس أمين الحديدي وقدمها له مع المحورين الآخرين الذهب والفضة. إنها مكافأة على صدقه وإخلاصه. ثم اختفى مرة أخرى.

عندما عاد أمين إلى المنزل، أظهر المحاور لأخيه منير وأخبره بما حدث له. جعل الجشع منيرة تذهب إلى البحيرة حتى يتمكن هو أيضًا من الحصول على فأس ذهبي وفضي.

قد تكون مهتمًا

وعندما وصل، ألقى بفأسه في الماء وصرخ، “يا إلهي، لقد أسقطت فأسي في البحيرة ولا يمكنني استعادتها.

فتقدم إليه حارس البحيرة وقال – لا تبكي يا رجل، سأحضره إليك.

دخل الحارس وخرج بفأس من ذهب، ثم قال أهذا فأسك

وحمل الطمع المنير للرد قائلا – نعم هذا فأسى

فغضب حارس البحيرة وقال يا لك من كذاب طماع. إنها ليست لك. سآخذ فأسك الحديدية.

ثم اختفى الحارس عن الأنظار تاركًا منيرة تندب مصيبتها.

ففقد الحطاب الكسول فأسه ووظيفته بسبب كسله وجشعه وغيرة أخيه.