قصص اطفال قبل النوم طويلة الذئب والثعلب و الحصان

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قصص طويلة للأطفال الذئب والثعلب والحصان

ذات يوم كان الذئب يتجول في الغابة باحثًا عن فريسة لإيقافه.

وبينما كان في هذه الحالة، رأى حيوانًا غريبًا يرعى على العشب. قال لنفسه

ما هذا الحيوان الغريب أنا لم أر قط مثله. إنه كبير ويمكن أن يؤذيني إذا حاولت الإمساك به. أحتاج إلى التأكد من طباعته قبل أن أفعل أي شيء.

كما كان يعتقد ونظر إلى الحيوان الغريب، مر ثعلبًا أمامه.

خطرت له فكرة. لماذا لا يأتيه الثعلب ويتعرف على الحيوان قال لها “فوكس، أيها الثعلب، تعالي إلى هنا”.

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أجاب الثعلب – ماذا تريد مني يا ذئب

هل رأيت ذلك الحيوان يرعى على العشب هناك

– نعم أنا أراه. ماذا حل به

– هل تعرفه لم أر قط مثلها من قبل.

لا، قد يكون أحد الحيوانات الأليفة التي رعاها البشر.

ما رأيك إذا ذهبت واسألها عن اسمها وفحصت أعصابها

وافق الثعلب على الفور وسار باتجاه الحيوان الغريب ليتعرف عليه. فلما جاء إليه قال له

مرحبا بكم غريب في غابتنا.

فأجاب الحيوان “شكراً أيها الثعلب”.

ما اسمك أيها الغريب

فكر الحيوان الغريب قليلًا، ثم أجاب “اسمي مكتوب على ظهري الأيمن الخلفي، اقترب واقرأ بنفسك”.

لكن الثعلب الماكر شعر أن هناك شيئًا ما خطأ، ولم يكن هذا الحيوان غبيًا على الإطلاق. قال

– شكرًا. لا أريد أن أعرف اسمك بعد الآن.

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أعاد الثعلب إلى الذئب، ثم قال بمهارة – أعتقد أنه حيوان ذو ذكاء محدود. إنه ودود أيضًا وقد استقبلني عندما اقتربت منه.

فقال الذئب – هل عرفت اسمه

فأجاب الثعلب الماكر نسيت أن أخبره عنها. اذهب واسأل عن نفسك.

شعر الذئب بالراحة عندما أخبره الثعلب أن الحيوان غبي وودود. فذهب إليه وسأله عن اسمه – أهلا ما اسمك أيها الغريب

فأجابه الحيوان الغريب، كما أجاب الثعلب من قبل – اسمي مكتوب على ظهري الأيمن الخلفي، اقترب واقرأه بنفسك.

اقترب الذئب من حافر الحيوان ليقرأ اسمه، فركله بقوة، مما تسبب في إغماءه. كان الحيوان الغريب مجرد حصان.

أما الذئب فقد كافأه الثعلب الأذكى على مكاره.

من حفر قبرا لأخيه وقع فيه