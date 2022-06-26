قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات الخنازير الثلاثة الصغيرة

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حكايات للأطفال بعمر 3 سنوات الخنازير الثلاثة الصغيرة

عاش على التل ثلاثة خنازير صغيرة مع أمهم. وفي يوم من الأيام، طلبت الأم من كلابها بناء منزلها الخاص حتى يتمكنوا من العيش هناك وتعلم الاعتماد على أنفسهم.

“دع كل واحد منكم يبني بيته المحصن لحمايته من برد الشتاء وحر الصيف، ومن هجمات الذئب الشرير الذي قد يكمن في داخلك في أي وقت وفي أي وقت.”

ثم شرع الخنانيس في البدء ببناء منازلهم.

أما الأول فكان كسولًا ومولعًا جدًا بالنوم، وأراد أن يبني منزله بسرعة حتى يتفرغ للراحة والنوم.

لذلك التقط كومة من القش وبنى هناك كوخًا صغيرًا يمكنه حمايته من البرد والحرارة.

والثاني هو شهية لا تشبع للطعام، وأراد أن يبني منزله بسرعة حتى يتفرغ للراحة والطعام.

فجمع كومة من الحطب وبنى كوخًا يحميه من البرد والحرارة.

أما الخنزير الثالث فهو عكس شقيقيه، حيث أعطى كل عمل الاهتمام الذي يستحقه.

لقد بنى أساسًا متينًا للمنزل الذي سيبنى. ثم التقط الكثير من الحجارة الثقيلة والطين وبنى الجدران والسقف بها. أخيرًا، صنع أبًا قويًا لا يمكن كسره.

في أحد الأيام، يكتشف الذئب أن الخنازير الصغيرة تعيش بعيدًا عن أمها ويقرر مهاجمتها.

هاجم الطفل الصغير الأول الذي هرع للاحتماء في كوخه ذي السقف من القش. ونفخ الذئب الكبير على الكوخ، وحلقت القش في السماء، تاركة الخنزير مكشوفًا، الذي سارع إلى اللجوء مع أخيه الثاني في كوخه الخشبي.

ثم قام الذئب بركل الكوخ بقوة وأطلق عليه كومة من الحطب. ثم ركض الخنازير الصغيران ولجأوا مع أخيهما الثالث إلى منزله الحجري.

الذئب الذي فجر المنزل وركله مرارا تبعهم ولكن دون جدوى. طول عمر المنزل منعه من إنجاب خنازير صغيرة.

لكن الذئب لم يستسلم. صعد إلى سطح المنزل وحاول الدخول من خلال المدخنة.

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ثم أدرك الخنانيون مصلحته وأشعلوا نارًا كبيرة تحت المدفأة التي أحرقت ذيله. فهرب الذئب من الألم ليهتم بحروقه، وعاشت الخنازير الثلاثة الصغيرة معًا في نفس المنزل وتعلمت أن ثمار العمل الجيد حلوة.