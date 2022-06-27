قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات الديك المخدوع

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حكايات للأطفال 3 سنوات للنوم الديك المخادع

ذات مرة كانت هناك مزرعة صغيرة يعيش سكانها بأمان.

يعيش هناك ديك، مزينًا بريشًا ملونًا جميلًا، وله صوت جميل في الخلفية كان يوقظ به السكان كل صباح.

كان يسكن المزرعة أيضًا كلب قوي ومخلص، مما يحمي سكان المزرعة من أي دخلاء أشرار.

الديك والكلب كانا صديقين حميمين. بالكاد ينفصلون خلال النهار.

في أحد الأيام، يقترب ثعلب ماكر من حدود المزرعة. كان يبحث عن فريسة لملء معدته الفارغة.

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قصص ما قبل النوم للأطفال بعمر عامين استمرت القصة

بينما كان يتجول في المزرعة، رأى الديك الوسيم وقرر أن يجعله وجبة لذيذة.

لكن ماذا تفعل والديك محميان بكلب قوي ومخلص.

يدرك الثعلب الماكر أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الديك هي فصله عن الكلب.

لذلك بدأ ينشر الثرثرة بين الصديقين حتى أخبرهما عن بعضهما البعض.

فقام بسرقة بيض من حظيرة الدجاج ووضعها في بيت الكلب. ثم ذهب إلى الديك ليقول له

السلام عليكم ايها الديك.

– ماذا تريد مني أيها الثعلب اخرج من خلال الموقع الرسمي أو سأستدعى الكلب من أجلك

لا، لا، لا، أنا هنا لأخبرك بشيء.

قل ما تريد أن تقوله واترك.

رأيت صديقك الكلب يخرج من حظيرة الدجاج بالبيض. أعتقد أنه سرقها ليأكل.

إنه مستحيل أيها الكذاب الكلب صديق مخلص

إذا كنت لا تصدقني، اذهب إليه وانظر بنفسك.

حكايات للأطفال بعمر 4 سنوات تستمر الحكاية

ركض الديك إلى صديقه ليثبت براءته، لكنه صُدم ليجد بيضًا في منزله. فاندفع نحو الكلب وبدأ بالصراخ عليه دون أن يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه

أيها الخائن كيف تخونني وتسرق البيض من حظيرة الدجاج ابق بعيدًا عني وعن القن بعد اليوم.

غادر الديك المكان، تاركًا الكلب في حيرة من أمره، لا يعرف ماذا يفعل.

وهكذا، كان الثعلب قادرًا على التمييز بين الصديقين. كان أيضًا قادرًا على أن يكون بمفرده مع الديك المسكين حتى حاول ملاحقته. لكنه نسي أن الديك له صوت عالٍ يمكن سماعه من بعيد، والكلب لديه سمع شديد يلتقط الأصوات الضعيفة.

عوى الديك وبكى

الإنقاذ يساعدني. هناك ثعلب يريد مهاجمتي.

هرع الكلب المخلص إلى صديقه لإنقاذه من براثن الثعلب الشرير. وطردوا من المزرعة ومحيطها.

ثم أدرك الصديقان خدعة الثعلب الماكر، فتصالحوا وأقسموا ألا يشككا في ولاء كل منهما للآخر.

وقد تعلموا عدم الاستماع إلى النميمة التي تحاول تفريق أحبائهم والتأكد من صحة ادعاءاتهم قبل إصدار الأحكام.