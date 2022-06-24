قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات الفهد وفرس النهر

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حكايات للأطفال بعمر 3 سنوات النمر وفرس النهر

في أحد الأيام في غابات إفريقيا، عندما كان النمر يتجول بالقرب من ضفة النهر بحثًا عن فريسة يأكلها، رأى قطيعًا من الغزلان يتصفح العشب على الضفة المقابلة.

قال لنفسه، ناظرًا إليها، “أتمنى لو أستطيع السباحة، حتى أعبر النهر وألتهم غزالًا وأملأ معدتي الفارغة به”.

استدار النمر يسارًا ويمينًا، باحثًا عن شيء قد يعبر الضفة المقابلة، ولكن دون جدوى. ثم نظر في منتصف النهر فرأى فرس النهر يسبح في الماء ويأكل العشب الذي ينمو في قاعه. فكر النمر لبعض الوقت، ثم مشى إلى ضفة النهر وخاطب الحصان قائلاً السلام عليكم ابن عمي.

أجاب فرس النهر وعليه علامة تعجب “السلام عليكم”. كيف يمكنك أن تكون ابن عمي وأنت لست في فصيلتي لديك جسد رشيق متقطع بينما لي ممتلئ الجسم وخالي من البقع.

فأجاب النمر بشكل مؤذ “لقد جئت من بلد بعيد حيث يتم رصد أفراس النهر ونحيفتها”.

تظاهر فرس النهر بأنه يصدق كلمات النمر ثم قال، “حسنًا، يا ابن عمي، كيف يمكنني خدمتك”

فقال النمر “هل يمكنك مساعدتي وحملني على ظهرك إلى الجانب الآخر من النهر”

فكر فرس النهر قليلاً، ثم وافق وحمل النمر على ظهره لعبور النهر. في منتصف الطريق، توقف عن السباحة ثم قال، “بما أنك فرس النهر، يمكنك السباحة والغوص مثلي.” اليس كذلك”

أجاب الفهد في حيرة من أمره “ممممم … بالطبع يمكنني السباحة”.

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بينما كان النمر يهز رأسه ويبحث عن كلمات مقنعة، غاص فرس النهر في أعماق النهر.

كان هذا الغوص درسًا صعبًا للفهد الذي نجا بأعجوبة من الغرق.

وهكذا، حصل النمر الخبيث على مكافأة لخداع فرس النهر والاستخفاف بذكائه.