قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات القرش و السمكات الثلاث

Stories for Kids Age 3 Shark and the Three Fishes – يستمتع الأطفال بالاستماع إلى قصص للأطفال في سن الثانية، وقصص تعليمية للأطفال، وقصص للأطفال في سن 4 سنوات، وقصص للأطفال طويلة، ووقت نوم الأطفال. القصص قصيرة جدًا، تنزيل قصص للأطفال بعمر 3 سنوات pdf تتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتربوية ممتعة للأطفال، وغرس الأخلاق والقيم التربوية. وتوسيع آفاقهم الفكرية وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل.

حكايات للأطفال 3 سنوات القرش والأسماك الثلاثة

في خليج صغير، عاشت ثلاث أسماك، ذهبية وفضية وزرقاء، بسعادة ورخاء، وتوفر كل ما يجعل الحياة جيدة، مثل الغذاء والأمن.

وفي نفس الخليج، كان هناك سمكة قرش شريرة تحاول مهاجمة الأسماك الثلاثة.

ومع ذلك، على الرغم من جهودهم، لم تستطع الأسماك الثلاثة، بفضل وحدتهم وتعاونهم، صد الهجوم.

لم يتمكن القرش من إيجاد طريقة لإلحاق الأذى بالأسماك الثلاثة، وتشتيتها ومهاجمة كل سمكة على حدة.

فذهبت إلى السمكة الذهبية وقالت له ببراعة أنت سمكة جميلة ذات لون ذهبي لامع، كيف يمكنك أن تتنازل وترافق سمكتين أقل جمالًا منك أنصحك بالابتعاد عنها.

خدعت كلمات القرش السمكة الذهبية ومنذ ذلك الحين ابتعدت عن صديقيه. تم عزل الأسماك المفترسة وتقديمها كغذاء.

بعد أيام قليلة، مشى القرش إلى السمكة الفضية وقال، “أنت سمكة جميلة ذات لون فضي لامع. كيف تساوم وترافق سمكة أقل جمالا منك” أنصحك بالابتعاد عنها.

لقد خدعت السمكة الفضية بكلمات سمكة القرش ومنذ ذلك الحين أصبحت بعيدة عن صديقه.

قد تكون مهتمًا

حكايات للأطفال بعمر 4 سنوات تستمر الحكاية

ويختاره القرش ويأكله.

والسمكة الزرقاء تعيش بمفردها منذ ذلك الحين. كان على القرش أن يلاحقه فقط عندما أراد ذلك بفضل دهاءه وتناثر مجموعة الأسماك الثلاثة

خطبة

إذا لم تنخدع الأسماك الثلاثة، فلن يأكلوا، لذا فإن الغرور ليس صفة جيدة.