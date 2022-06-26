قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة الأرانب المتفائلة

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حكايات للاطفال 3 سنوات قصة الارنب المتفائل

كانت هناك مجموعة من الأرانب تعيش بسعادة في الحقل، وتتغذى على محاصيل هذا الحقل المزروع، سعيدة بحياتها الطيبة.

وهم يعيشون بسعادة دون أي خوف، ومرة ​​في الصيف، عندما كانت الحرارة شديدة للغاية، جفت جميع الأراضي الخضراء من الحرارة الشديدة.

في ذلك الوقت لم تتمكن الأرانب من العثور على الطعام وكانت جائعة للغاية، وفي نفس الوقت بدأت الكلاب الضالة في خلق مشكلة لهم من خلال مطاردتهم ومهاجمتهم.

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وعدم القدرة على القتال جعل الأرانب تخشى الخروج، وتلاقت الأرانب لإيجاد حل لمشكلتهم. وقرروا الانتحار بشكل جماعي لأنهم لم يتمكنوا من تحمل ضعفهم وقال أحدهم لنذهب إلى البحيرة، لذلك فهذه أسهل طريقة للتخلص من هذا الإعاقة.

كانوا على وشك القفز إلى البركة حتى رأوا الضفادع تقفز خوفًا منها في البركة.

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وقال أحدهم “انظر إلى هؤلاء الضفادع الذين كانوا يخافون منا عندما اقتربنا منهم. إنه أمر لا يصدق حقًا لأنهم يعانون من نفس المشكلة التي نعاني منها.”

لماذا يجب أن نموت إذن

لن نستسلم بعد الآن، ولن نفقد الأمل في الحياة، لأن هناك البعض في الحياة، ولسنا خائفين من المشاكل، يجب علينا مواجهتها بشجاعة.

بالمقارنة مع الآخرين، حياتنا أفضل من الآخرين.