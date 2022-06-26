قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة الأمنيات الثلاثة

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حكايات للأطفال 3 سنوات قصة الأمنيات الثلاث

ذات مرة، في بلد ما، عاش قاطع حطاب فقير وزوجته في منزل صغير. من أجل إعالة أسرته، كان الحطاب يخرج إلى الغابة كل صباح، ويجمع ما يمكنه من الخشب، ثم يبيعه ويشترى الطعام بسعره.

في أحد الأيام وجد شجرة عملاقة في وسط الغابة وقرر قطعها وبيع خشبها إلى نجار. يكسب من المال أكثر من المعتاد.

وعندما رفع فأسه إلى السماء، وسقطوا على جذع الشجرة، سمع صوتًا يصرخ له، “أرجوك أيها الحطاب، لا تقطع الشجرة.

استدار الحطاب يسارًا ويمينًا، باحثًا عن مصدر الصوت، ولكن دون جدوى. كان يعتقد أنه كان اثنان.

رفع الحطاب فأسه مرة أخرى ليقطع الشجرة، لكنه سمع مرة أخرى الصوت يقول له، “من فضلك، سيدي، لا تقطع هذه الشجرة.”

صاح الحطاب، “من أنت لماذا لا تريدني أن أقطع تلك الشجرة “

أجاب الصوت “أنا عبقري، وأخذت هذه الشجرة كمنزل لي منذ زمن طويل، ولا أريد أن أفقدها الآن، اتركها وشأنها، وسأمنحك ثلاث أمنيات كتعويض.

قبل الحطاب المسكين عرض الجني المغري وهرع إلى المنزل ليكرز لزوجته.

ولما وصل استقبلته زوجته قائلة “لماذا عدت إلى المنزل باكراً من العمل”

أخبره الحطاب بكل ما حدث له، ثم قال “أنا جائع جدًا. أتمنى أن يكون لدي طبق من الحلويات اللذيذة.

بمجرد أن انتهى من الكلام، ظهرت أمامه طبق حلوى.

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كانت الزوجة غاضبة من سلوك زوجها المتسرع والمتهور. وبخته لأنه فقد أمنية ثمينة كان من الممكن أن تغير حياتهم للأفضل، ثم قالت “أتمنى أن تلتصق الحلوى بوجهك ولا يمكنك خلعها”.

بمجرد انتهائها، علقت الحلوى على وجه الحطاب الذي، على الرغم من المحاولات العديدة، لم يتمكن من إزالتها. وجد نفسه مضطرًا لاستخدام آخر أمنية لإزالة الحلوى من وجهه.

وهكذا أضاع الزوجان الفقيران الفرصة الذهبية التي كانت ستنتقل بهما من الفقر والبؤس إلى الغنى والسعادة، لقلة الحكمة في استغلال الفرص.