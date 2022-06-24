قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة الاسد والفار

قصص للأطفال بعمر 3 سنوات قصة الأسد والفأر – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية مرحة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

حكايات للاطفال 3 سنوات حكاية الاسد والفار

يقال إن الأسد عاش في غابة كبيرة بها العديد من الحيوانات، وكان هناك فأر صغير بالقرب من منزل الأسد، لذلك كان الأسد والفأر صديقين، وفي صباح أحد الأيام لعب الفأر وقام بالعديد من الحركات التي جعلت منه شيئًا عظيمًا. ضجيج في نفس الوقت الذي كان فيه الأسد نائمًا مما أزعج الأسد كثيرًا.

وعندما اقترب الفأر الصغير من الأسد عندما كان يتحرك كثيرًا، وجد فجأة يد الأسد تنزل على رأسه، وظهرت مخالب الأسد القوية، لذلك كان الفأر خائفًا جدًا، لكنه لم يستطع الهروب منها فقال الأسد للأسد يا رب ملك الغابة، أرجوك لا تؤذيني ولا تأكلني، وسأكون هادئًا أثناء نومك، ولن أفعل ذلك مرة أخرى، أيها الملك. من الغابة، من فضلك دعني، لأنني ربما سأجد شيئًا في الأيام القليلة القادمة يرضيك.

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ذات يوم كان هناك مجموعة من الصيادين في الغابة، وكانوا يصطادون العديد من الحيوانات، وفجأة ظهر أحد الصيادين بالقرب من الأسد ثم ألقى بشبكة كبيرة عليه.

وذهب وقال لأصدقائه أن يأخذوه معهم، وفي هذه الأثناء رأى الفأر الأسد في الشبكة حزينًا وقلقًا، فاقترب الفأر من الأسد وقال له لا تحزن … يا صديقي، سأنقذك من هذه الشبكة وسنهرب من مجموعة الصيادين، وبالفعل بدأ الفأر الصغير يقضم الشباك حتى دخلت إليها حفرة كبيرة، وتمكن الأسد من الهروب بالفأر الصغير، ولم يستطع الصيادون لا اللحاق بهم.

تبين لنا هذه القصة أنه يجب أن تكون لدينا أخلاق كريمة ونبيلة وأن نبتعد عن الأخلاق السيئة.