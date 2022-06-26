قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة البطة القبيحة

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حكايات للاطفال 3 سنوات قصة البطة القبيحة

في الربيع، بينما كانت البطة الأم جالسة في عشها، يفقس بيضها، الذي حضنته قبل شهر، ويخرج مع فراخ جميلة مغطاة باللون الأصفر.

باستثناء البيضة المتأخرة قليلاً. عندما فقس، ظهر كتكوت أكبر من إخوته، وكان جسمه مغطى بالزغب الرمادي.

كانت البطة الأم مندهشة في البداية من المظهر الغريب لفرخها، لكن غرائزها الأمومية سرعان ما غيرت ذلك إلى الحب.

لذلك قررت إخراج فراخها من العش لتعريفها على بقية الطيور في المزرعة.

أحب البط كل الكتاكيت اللطيفة باستثناء الرمادي. لقد تم عزله وطرده بسبب مظهره القبيح.

قرر البطة المسكين أن يجد عائلة تقبله بلونه الرمادي وشكله الغريب.

لذلك ذهب إلى الدجاجة لتبنيه وتقبله في عائلته، قائلاً

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“من فضلك سيدتي، هل يمكنك تبني كتكوت صغير مسكين مثلي”

لكنها واجهته من خلال النقر عليه وإلقائه خارجًا قائلة “أنت بدين جدًا، أعتقد أنك ستأكل كل الطعام وتجوع فراخي.”

يهرب الكتكوت الرمادي خائفًا من سلوك الدجاجة.

وعندما رأى حجم كتاكيت الديك الرومي، فكر

“أنا وهذه الكتاكيت لها نفس الحجم. ربما يقبلني الديك الرومي كفرد من عائلته

فذهب إليه وقال “أرجوك سيدي، هل يمكنك ضم فتاة صغيرة فقيرة مثلي في عائلتك”

لكن الديك الرومي واجهه بالطرد والنقر قائلاً “اخرج من وجهي، كيف يمكنني قبولك في عائلتي بلونك الرمادي المقرف”

ركض الرجل الفقير نحو الغابة، حيث تمكن من إيجاد ملجأ بالقرب من البحيرة.

ذات يوم، بينما كان الفرخ القبيح في البحيرة يبحث عن شيء يأكله، رصدته بجعة وهو يسبح مع فراخه.

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فجاءت إليه قائلة “من أنت ولماذا انت وحدك هل اشتقت لأمك

رد الكتكوت مندهشا من اهتمام البجعة به “أنا بطة قبيحة، طردت من عائلتي بسبب مظهري الغريب، وأعيش وحدي”.

عرف البجعة أن الفرخ القبيح ليس بطة. بدلا من ذلك، هو بجعة يتيمة كان من المقرر أن يفقس بيضها في عش البط.

كما علمت أن الشتاء يقترب، وأن هذا الكتكوت قد يموت إذا لم يجد أمًا تعتني به. قررت تبني الفرخ الفقير وتربيته مع صغارها.

وهكذا استطاع الكتكوت أن يجد أسرة تعتني به وينجو من موت محقق.

حكايات للاطفال 3 سنوات قصة البطة القبيحة