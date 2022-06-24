قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة الحصان السحري

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حكايات للاطفال 3 سنوات قصة الحصان السحري

ذات مرة كان هناك ملك يحكم مملكة بيسان، وكان يحب الخيول، فخصص أفضل وأفضل غذاء، وأفضل المدربين، لذلك أطلقوا عليه اسم ملك الخيول.

أخبر الحارس الملك أن هناك تاجر خيول يريد رؤيته، وذهب لمقابلته.

قال البائع إنني أحضرت لك أفضل سلالات الخيول وسألني كثير من الناس عن هذا الحصان

قال الملك حسنًا، ما سبب شهرة هذا الحصان

قال البائع إنه لا يمكنني وصف ما يميز هذا الحصان، صدقني، ولا يمكنك العثور على مثل هذا الحصان في أي عالم

قال الملك ما ثمن هذا الحصان

فأجاب البائع سعرها كيلو ذهب

وقال الملك، “البائع، من الغريب أن هذا هو ثمن الحصان. هناك شيء آخر لدي في الكثير من الخيول والخيول في الاسطبل. اشتريت حصانًا اسمه ويست بخمسة وعشرين ألفًا، و اشتريت خيلاً اسمه المعشر بعشرة آلاف، وأخذ مالكه بكل سرور “.

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قال البائع عزيزي الملك، قلت كيلوغراماً من الذهب لأنني لم أظن أنك ستتفاوض عليه، وإلا قلت لك كيلوغرامين من الذهب.

فاندهش الملك فقال أيها البائع لم أفهم ما يجيده هذا الحصان.

قال البائع، “لماذا أخبرك ما الذي يميز هذا الحصان إذا اشتريته، ستعرف ما الذي يميزه.”

قبل الملك طلب البائع وأمر أمين الصندوق بإعطائه كيلو من الذهب. ثم قال أحد وزراء الملك إنه ليس من الجيد شراء هذا الحصان وإنفاق الكثير من المال عليه، لكن الملك لم يستمع إلى كلام الوزير.

مشى البائع إلى الحصان وتهمس بشيء في أذنه، فركبها وأسرع.

صدم الملك وقال ما حدث، أوقفوه، فأرسل الملك من بعده الحراس بأفضل الخيول للإمساك به.

قال الملك إنه مخادع، فأخذ كيلو من الذهب وهرب مع الحصان، ثم شعر الملك بالحزن الشديد وقال لقد خدعنا الخائن، ولن يهرب مني إذا وجدناه. “

بعد فترة عاد البائع مع الحصان وقال للملك عزيزي الملك، سامحني عندما انتظرت، لقد تمكنت من قطع مائة ميل والحراس الذين أرسلتهم من بعدي لن يعودوا إلا بعد أربع ساعات، أنا أراد أن يرى ما يميز هذا الحصان عن البقية.

قال الملك إنه ضخم يمكنه دفع أي مبلغ على هذا الحصان الذي لم أره من قبل

قال البائع للملك، عزيزي الملك، لم يكن في نيتي خداعك، أردت فقط أن ترى عظمة هذا الحصان وتعلم أيضًا أنه من سلالة نادرة يمكنها الجري بسرعة ضوء الشمس، ثم يجب أن يكون مع ملك مثلك مثله.