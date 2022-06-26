قصص اطفال قبل النوم عمر 3 سنوات قصة اليد الذهبية

قصص ما قبل النوم للأطفال بعمر 3 سنوات قصة اليد الذهبية – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص الجميلة قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الواقع. الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة. للأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل.

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حكايات للاطفال 3 سنوات حكاية اليد الذهبية

في بلد في الشرق الأوسط كان يعيش تاجرًا اسمه محمد وأنجب منه ابنًا اسمه مصطفى. عندما ماتت والدته، قام مصطفى بتربية ابنها ولم يرفض طلبها.

رتب محمد كل شيء حتى يعيش مصطفى حياته بشكل مريح، ولم يفكر محمد إلا في راحته، وبعد أيام قليلة مرض مرضًا خطيرًا، فاتصل بابنه، وشعر أن موته يقترب، فقال له يا إلهي. بني، بارك الله فيك، واجعل كل ما تلمسه ذهبًا حتى تصبح الأرض ذهبًا عند لمسها، بارك الله فيك، وجعلك رجلاً ثريًا وعفيفًا في هذا العالم.

شعر مصطفى بحزن شديد بعد أن فقد والده، ثم بدأ مصطفى بمتابعة أعمال والده وحقق ربحًا جيدًا في العمل، وبدأ تدريجياً في توسيع أعماله.

بعد كسب المال فكر مصطفى في الدعوى التي اتصل بها والده ثم اعتقد أنه كسب الكثير من المال بسببها.

كنا نظن أن الحظ لم يكن جيدًا بالنسبة له، فاشترى بعض التمور باهظة الثمن من أجل بيعها بثمن بخس وبثمن بخس في مصر لأن هذا النوع من التمور في مصر غالي جدًا.

استقبل الناس هذا الخبر بدهشة ودهشة، حتى وصل إلى آذان ملك مصر هناك، عندما سمع الملك أن تاجرًا اشترى تمورًا في مكان ما بسعر مرتفع وأراد بيعه في مصر بسعر منخفض.

بما أن التمور في مصر تُباع بأسعار منخفضة، فقد أراد الملك أن يعرف من هو هذا التاجر، ومن أراد بيع التمور بأسعار منخفضة، فأمر على الفور بإحضاره إليه.

فقال له الملك بعد لقائه يبدو أنك أجنبي، ونحن نعمل من أجل الربح، فلماذا تهدر أموالك بهذا العمل الأحمق اسمحوا لي أن أعرف لماذا تقوم بهذا العمل.

قال مصطفى عزيزي الملك قبل وفاته والدي أنعم عليّ في عملي رغم أنني لم أبذل أي جهد، فأنا أجني الكثير من الربح، وهذا ليس جيدًا بالنسبة لي، وأنا أحاول. للتخلص منها ببيع هذه التمور، وآمل أن تسمحوا لي ببيعها.

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قالت السمكة أخبرني عن نعمة أبيك

قال مصطفى البراكني إن كل ما يلمسه يصبح ذهباً، حتى غباراً، إذا لمسته يصير ذهباً. هذه نعمة والدي لي.

قال هذا وأخذ حفنة من التراب من إناء بجانبه وسكبها في الأرض فسكبها فقط بقي شيء في يده، ونظر إليه، ثم قال له الملك بعد دهشة ودهشة أصابته. ما هذا، إنه مثل قطعة مضغوطة من الذهب.

أفرغ مصطفى هذه الغرفة وإذا كانت غرفة ملك الملوك فقدها قبل بضعة أشهر، وهي من أغلى ممتلكات الملك باعتباره وريثًا ورثه الملك لأجيال.

كان الملك سعيدًا جدًا بالعثور على العملة المفقودة وقال له كان والدك رجلًا عظيمًا ولا يمكن لأحد أن يغير حظك أبدًا، يجب أن تعيش حياة سعيدة كما أرادك والدك.

ثم تزوج الملك ابنته لمصطفى، وبعد سنوات أصبح مصطفى ملك مصر

إن بركات الوالدين ورضاهم هي من بين ملذات الله، والتي من خلالها يمكن تحقيق أشياء عظيمة في حياة الإنسان.