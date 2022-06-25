قصص اطفال قبل النوم مكتوبة الثعلب البخيل واللقلاق

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قصص مكتوبة قبل النوم الثعلب البخيل واللقلق

ذات مرة كان هناك ثعلب يعيش في غابة بعيدة. كان معروفا لسكانها بخيل جدا.

وكل ما مرت به جماعة من الحيوانات همست بقولهم – يا له من ثعلب بخيل.

سمعت أنه بخيل لدرجة أنه يأكل مرة كل ثلاثة أيام.

في أحد الأيام، أراد الثعلب أن يثبت لأهالي الغابة أنه كريم، لذلك قرر دعوة جاره، اللقلق، لتناول العشاء.

السلام عليكم جاري

السلام عليكم ايها الثعلب

أرجو أن تشرفني وتقبل دعوتي للعشاء غداً

فوجئ اللقلق بنداء الثعلب المفاجئ، لكن كلاهما قبله

يسعدني قبول دعوتك يا جاري

في اليوم الموعود، أعد الثعلب حساء السمك لضيفه. لأنه يعلم أن طيور اللقلق مغرمة جدًا بالأسماك.

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وقت العشاء، طرق اللقلق باب الثعلب، الذي استقبله بحرارة ودعاه للجلوس على مائدة الطعام.

أهلاً وسهلاً ضيفي العزيز، اجلس، سأحضر لك شيئًا تأكله على الفور.

– شكرا لك غاري

جلس اللقلق، يشم الحساء اللذيذ، ويتغذى على وجبة لذيذة.

لكن ما لم يتغير بالطبع، فقد قدم الثعلب الماكر حساءًا على أطباق مسطحة حتى لا يأكل اللقلق، ولم يسمح منقاره الطويل الحاد بذلك.

بعد أن أكل الثعلب كل الحساء، ترك اللقلق منزل مضيفه يتضور جوعاً، ويخنق غضبه ويصمم في قلبه على الانتقام منه.

بعد أيام قليلة، دعا اللقلق الثعلب لتناول العشاء.

السلام عليكم ايها الثعلب

السلام عليكم صديقي

هل لك شرف قبول دعوتي للعشاء

ابتهج الثعلب الجشع بدعوة اللقلق، لأنه بقبولها سيوفر لنفسه وجبة ثمينة.

بالطبع، أنا أقبل دعوتك بكل سرور.

في اليوم الموعود، صنع اللقلق حساء الدجاج على العشاء لأنه كان يعلم أن الثعلب مغرم جدًا بالدجاج.

وفي المساء، جاء الثعلب بينما كان هو نفسه يعد وجبة لذيذة.

ماذا طبخ اللقلق للعشاء أتمنى أن تكون دجاجة.

طرق الثعلب الباب وفتحه اللقلق.

أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، تفضل بالدخول.

– شكرا لك اللقلق

في العشاء، قدم اللقلق الحساء في قوارير، مما منع الثعلب من الوصول إلى الطعام. ظل يراقب مضيفه وهو يلتهم كل الحساء حتى آخر قطرة. وعاد إلى المنزل ومعدته فارغة.

وهكذا استطاع اللقلق الانتقام من الثعلب البخل وتلقينه درسا لن ينساه حتى لا يكرر فعلته ويسيء معاملة الضيف.

واحدًا تلو الآخر، والبداية أكثر قتامة