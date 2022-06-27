قصص اطفال قبل النوم مكتوبة الكلب المسن والذئب

قصص مكتوبة قبل النوم للأطفال الكلب العجوز والذئب – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الواقع. هذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية. إنه يوسع آفاقهم الفكرية ويحسن قدرتهم على التخيل والتصور. موقع اقرأ يحتوي على مجموعة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، قصص أطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، قصص أطفال مكتوبة، قصص أطفال جديدة، قصص أطفال باللغة العربية، قصص عالمية للأطفال، قصص قصيرة مكتوبة للأطفال، قصص مكتوبة شيقة للأطفال. ..

قصص مكتوبة لوقت نوم الأطفال الكلب العجوز والذئب

في عزبة صغيرة عاش كلب مخلص ضحى بحياته لخدمة صاحبه. قام بحماية الأغنام من هجمات الذئاب وحراسة المزرعة من غارات اللصوص.

وعندما كبر قل نشاطه وفقد قوته وقضى وقتاً نائماً أكثر من وقت العمل.

قرر المزارع التخلص منه ومن مصاريف طعامه.

فهم الكلب نية المزارع وهرب إلى الغابة ليقضي بقية حياته هناك.

هناك التقى بذئب فضولي لاحظ وجوده في الغابة قبل أيام قليلة وجاء إليه وسأله عن سبب تشرده هناك. روى الكلب العجوز قصته للذئب الشرير الذي تظاهر بالتضامن معه. اقترح خطة لإعادته للعيش في المزرعة. قبل الكلب القلق على الفور دون تفكير، لأن صحته لم تعد تسمح له بالتجول.

غدًا، بينما كان المزارع وزوجته وابنهما الرضيع في الحقل، أمسك الذئب بابنهما وركض معه عبر الغابة حتى اختبأ خلف الأشجار. ثم خرج الكلب العجوز من مخبأه وبدأ يركض خلف أثر الذئب.

ووفقًا للخطة، أعطى الذئب الطفل للكلب الذي أخذه إلى والديه متظاهرًا بإنقاذه. وهكذا تمكن الكلب من العودة للعيش في المزرعة بمساعدة الذئب.

ذات ليلة زار الذئب الكلب وسأله “أنت تعلم يا صديقي أنني ساعدتك حتى تتمكن من العودة إلى حياة الرفاهية في المزرعة وقد حان الوقت لكي ترد الجميل”.

فقال الكلب “نعم، لقد حان الوقت يا صديقي”.

ثم تابع الذئب كلماته قائلاً “أنت تعلم أن الشتاء قادم وأن اللعبة نادرة، وأعتقد أنك لا تقبل أن يموت صديقك من الجوع”.

فقال الكلب “نعم سيدي، هذا لا يرضيني يا صديقي.”

فقال الذئب “فساعدني حتى ألتهم شاة كلما جعت، فتكافئني”.

صُدم الكلب العجوز بطلب الذئب المشط. قرر أن يطلب مساعدة القطة والآباء الذين يعيشون في المزرعة من أجل التخلص من الذئب السيئ.

قد تكون مهتمًا

وفي الليل، عندما جاء الذئب ليسأل عن الخروف، قفز القط على ظهر الكلب، وصعد الديك على ظهر القطة، مشكلاً جثمًا. ثم بدأ كل واحد منهم في البكاء على طريقته، مما أثار مخاوف الذئب. علاوة على ذلك، لم يساعد الظلام الزائر الثقيل على تمييز الأصدقاء الثلاثة وأخذهم وحشًا بستة أعين يحرس المزرعة.

ركض الذئب المذعور في الغابة ولم يعد ليضايق الكلب العجوز بعد تلك الليلة.

قصص مكتوبة لوقت نوم الأطفال الكلب العجوز والذئب