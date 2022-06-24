قصص اطفال قبل النوم مكتوبة قصة الأواني الذهبية

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قصص النوم للأطفال قصة الأواني الذهبية

ذات مرة كان هناك رجل يعيش في قرية صينية تسمى شانغ. كان يتيمًا ويمتلك فدانًا من الأرض ورثها عن أبيه، وقد ادخر المال عن طريق زراعة أرضه. كانت هناك أرض مجاورة لأرضه.

أراد Zhang شراء قطعة الأرض هذه لينضم إلى الأرض التي ورثها عن والده.

لكن الأرض يملكها تاجر قروي معروف ببخله، ومن المعروف أنه يقرض الناس، ولكن بفائدة، وكانت هذه هي طريقته الوحيدة في جمع الأموال.

بدلاً من ذلك، اعتاد هذا الرجل الجشع أن يأخذ الأرض لأي شخص لم يأخذ الفائدة، وذات يوم ذهب شانغ إليه وأخبره أنه يريد شراء الأرض المجاورة لأرضه.

شعر البخيل أن Shang لا يريد التخلي عن هذه الأرض لذلك طلب مبلغًا كبيرًا، لكن Sheng لم يكن لديه ما يكفي من المال لشراء الأرض.

أخبره التاجر أنه يمكن أن يعطيه المال الذي لديه ويمكنه إضافته له لاحقًا، ثم كتب شانغ إيصالًا بالمبلغ المتبقي وأخبره بضمان حقه. وسأله لماذا لم يفعل ذلك. كتب فاتورة بيع تضمن حقه أيضًا.

أخبره التاجر أنه سيفعل بالتأكيد بعد أن دفع شانغ بقية الأموال.

كان Shang سعيدًا بشراء الأرض التي كان يريدها دائمًا، وهكذا مرت الأيام، حتى اليوم الذي فكر فيه التاجر في الذهاب لرؤية حالة شنغ مع الأرض وشاهده بلا هوادة وهو يعمل في الأرض، غارقة في العرق.

بينما كان يشاهد Merchant Shang، علق المحراث في شيء Li Shang وبدأ في الحفر، والعثور على إناءين من الذهب.

شاهد التاجر كل هذا وشعر بالجشع، وكان هناك اعتقاد بين الناس في الصين أن من يجد الذهب هو رجل محظوظ، والتاجر يعرفه جيدًا.

أخبره التاجر، لكن لديه ممتلكاته، ووجدتها أنا وشانغ في بلدي، لذا فهم لي، واستمروا في الجدال حتى ذهبوا لمقابلة القاضي.

قال التاجر للقاضي سيدي هذا الرجل يريد أن يخدعني، لقد استأجرته ليحرث الأرض لي، وهو الآن يقول إنه اشترى الأرض مني ليحصل على الذهب، أريد أن أنصفني، لذلك جئت اليك.

قال شانغ للقاضي سيدي، إنه يكذب. اشتريت الأرض منه. فقال له القاضي هل عندك دليل على أنك اشتريت الأرض منه

بعد ذلك، شعر شانغ بالقلق وأخبره بكل ما حدث بينه وبين التاجر منذ أن باع الأرض وآخرين، ثم أدرك القاضي ما كان يدور في رأس التاجر.

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لذلك حكم القاضي لصالح التاجر وطلب من Shang التحلي بالصبر.

في اليوم التالي، غادر القاضي مع حراس القصر باتجاه منزل التاجر، وبعد فترة وجيزة، تجمع الناس لشرح سبب وجود القاضي والحراس بالقرب من منزل التاجر.

طلب التاجر من الجنود إلقاء القبض على التاجر لأنه سرق الأواني من قصر الملك. في ذلك الوقت، كان التاجر يتصبب عرقا بسبب ما قيل له الآن.

قال التاجر، “هذه هي الأرض التي وجدت فيها الأرض لي. بعتها لشانغ. يجب أن تعاقبه.” قال له القاضي، وما دليلك على قول ذلك.

أحضر لها شيك الثقة الذي أعطاها لها Shang وأخبرها بكل ما حدث.

أعاد القاضي الأواني إلى Shang، متمنياً له حظاً سعيداً في حياته، كما حذر التاجر من خداع الناس بعد الآن.

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