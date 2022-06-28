قصص اطفال قبل النوم مكتوبة قصة الفتاة تومبلينا

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كتب ما قبل النوم للأطفال قصة الفتاة المصغرة

يقال أن هناك امرأة عطوفة القلب تعيش بمفردها، وكان لديها حلم بسيط وهو أن تنجب طفلًا، ومع مرور الأيام والأشهر، زادت هذه الرغبة فيها، وذات يوم هذه المرأة زارت ساحرة أخبرتها عن قصتها، وأعطتها الساحرة ذرات الشعير المسحورة لتزرعها في فناء منزلها.

وبالفعل أخذت المرأة الطيبة حبوب الشعير وزرعتها في حديقة بيتها، واستمرت النباتات في النمو من حبوب الشعير، وخرجت منها أزهار كثيرة، والمرأة الطيبة في ذلك الوقت لم تشعر بالأمل، بل بل كانت حزينة.

ولكن في يوم من الأيام، عندما كانت المرأة تسقي النباتات، تفاجأت برؤية فتاة صغيرة جميلة داخل الزهرة تشبه زهرة الخزامى، وكانت المرأة سعيدة للغاية عندما رأت الفتاة الجميلة التي لم يكن طولها أطول من إبهامها، وسمت الفتاة تومبلينا.

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مع مرور الأيام، يعد التمبلينا جزءًا مهمًا من حياة المرأة، لذلك صنعت المرأة سريرًا صغيرًا من خشب الجوز ليناسب حجم tublina. تصدر أصواتًا جميلة

ذات يوم شعرت تومبلينا بالتعب أثناء اللعب في البحيرة، فذهبت إلى وردة ونامت على سريرها، وفي غضون ذلك رآها ضفدع ماكر، وعندما نمت تومبلينا، حملها الضفدع وهرب معها.

استمرار القصة

لسوء حظ تومبلينا، حملها الضفدع إلى البركة حيث عاش مع عائلته الشريرة، والتي تتكون من صبي وأم شريرة ضفدع صغير،

لكن عائلة الضفادع كانت سعيدة للغاية لأن Tumplina لم تستطع الهروب منهم، وذات يوم كانت هناك فراشات جميلة تلعب في البركة. .

قررت الفراشات مساعدة تومبلينا، وبالفعل قاموا بفك قيود يديها ثم أخرجوها من منزل عائلة الضفادع الماكرة، زهور جميلة وأكلت طعامها بسعادة في الصيف.

ولكن مع حلول فصل الشتاء، أصبح الأمر سيئًا، لأنها لم تستطع إيجاد مكان للنوم بسبب تساقط قطرات الماء على الأزهار، كما أصبح من الصعب عليها العثور على طعام، وفي ذلك الوقت التقت تومبلينا بشخصية كبيرة. وروت قصتها، فقرر العنكبوت مساعدتها حتى في العثور على طعام لتأكله،

ثم أخذها العنكبوت إلى شجرة جوفاء حتى تتمكن Tumplina من الجلوس بأمان، واتصل العنكبوت بعائلتها الكبيرة حتى يتمكنوا من التعرف على Tumplina، وأخبرهم أنها أصبحت فردًا من العائلة، عاشت Tumplina بسعادة مع عائلة العنكبوت وغنت لهم كثيرا.