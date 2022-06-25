قصص اطفال قصيرة بالصور الإبريق الحديدي والإبريق الفخاري

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قصص قصيرة بالصور للأطفال الإبريق الحديدي والإبريق الفخار

ذات صباح، نظر الإبريق الحديدي من النافذة ورأى سماء زرقاء وشمسًا ساطعة.

التفت إلى ركن من المطبخ ورأى إبريق الفخار يغرق في نوم عميق.

أيقظه قائلاً “استيقظ يا صديقي، يا له من طقس جميل خارج المطبخ. دعنا نخرج ونستمتع بالشمس الدافئة.

فاستيقظ القدر الترابي وقال نعم، الجو لطيف، لكن لا يمكنني الاستمتاع به.

يقول الإبريق الحديدي ما الذي يمنعك ماذا عن الخروج في نزهة صغيرة

وقال الخزاف، لا يمكنني فعل ذلك. جسدي مصنوع من الطين، ويصطدم بشيء ما، وسأكسر وجهاً لوجه. بالنسبة لك، جسدك من الحديد ولن يؤذي الاصطدام بالأشياء.

فكرت الإبريق الحديدي برهة، ثم قال سأمشي بجانبك، وكلما اقترب منك شيء، أضع نفسي بينك وبينه، وأكون لك درعًا يحميك من الصدمات.

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تأثر الإبريق بفكرة صديقه الحديدي لدرجة أنه قبلها على الفور.

وعندما بدأ الرفيقان يمشيان جنبًا إلى جنب بخطوة متأرجحة إلى اليسار واليمين، اصطدم الدوران في الدرجتين الأولى.

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تشقق الإبريق الفخاري بسبب صدمة من كان من المفترض أن يكون درعه. لقد أصبح غير مناسب للطهي.

أما بالنسبة للإبريق الحديدي، فقد ندم بشدة على فعلته وتعلم ألا يثقل كاهل الآخرين بما لا يستطيعون تحمله.