قصص اطفال قصيرة بالصور الفيل والنملة

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قصص قصيرة مصورة للأطفال الفيل والنملة

كانت هناك غابة كبيرة وفي هذه الغابة يعيش العديد من الحيوانات والمخلوقات، من بينها نملة صغيرة تعيش على جدار شجرة.

وفي هذه الغابة توجد بحيرة في وسط هذه الغابة حيث تعيش النملة الصغيرة.

ذات يوم، كانت ترفرف على جذع شجرة، وأرسلتها ريح شديدة إلى مياه البحيرة.

حاولت النملة بكل قوتها الخروج من الماء، لكن قوتها لم تساعدها في ذلك، في غضون ذلك جاء فيل إلى البحيرة ليشرب.

قالت النملة للفيل صديقي العزيز، من فضلك ساعدني في الخروج من الماء، إذا ساعدتني، فسوف أساعدك في المستقبل.

قال له الفيل أنت صغير جدًا وأنا أكبر مخلوقات الغابة.

لذا قالت النملة، “حسنًا، أيها الفيل، لا يمكنني البقاء في الماء لفترة طويلة في البداية.”

وقال الفيل بغطرسة اسألني هذا من البداية.

سحب الفيل النملة من البحيرة بجذعها وشكرها على مساعدتها وعاد إلى المنزل.

في أحد الأيام، كان الصيادون يطاردون الأفيال من أجل الحصول على العاج من قرونهم، وعندما تعب الصيادون، وضعوا خطة.

فكر الصيادون في وضع السم في مياه البحيرة حتى تموت جميع الأفيال وتحصل على عاجها.

شاهدت النملة الصيادين وهم يضعون السم في البحيرة من خلال قمة الشجرة.

جاء الفيل وأراد أن يشرب الماء من البحيرة، لذلك أوقفته النملة وأخبرته أن الصيادين سمموا البحيرة ونفقت الأسماك هناك.

توقف الفيل عن الشرب، وشكر النملة على إنقاذها، وطلب الصفح عن سوء تصرفه واستهزائه بحجمه.

خطبة

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