قصص اطفال قصيرة بالصور جميلة

القصص القصيرة للأطفال بالصور الجميلة – هناك نوعان من القصص، النوع الخيالي والنوع الحقيقي، مثل القصة الخيالية التي تكون فيها الشخصيات نسخًا للخيال وليس لها وجود حقيقي ويمكن أن تكون رومانسية بطبيعتها ويمكنها أن تكون سياسياً وربما من الأخلاق النبيلة وبعضها اجتماعي وأيضاً يتحدث عنها الكاتب وعن القضايا المختلفة والمختلفة وهناك قصص خيال علمي لا علاقة لها بالواقع والعالم الخيالي، لذلك سنقدم. مجموعة من القصص بالصور.

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