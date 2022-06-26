قصص اطفال قصيرة بالصور قصة الأسد الجائع

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قصص قصيرة للأطفال بالصور قصة الأسد الجائع

ذات يوم، خرج الأسد ملك الغابة من عرينه بحثًا عن فريسة ليأكلها. وأثناء وجوده على هذه الحالة مر أرنب أمامه ونادى عليه قائلاً

– يا أرنب، يا أرنب!

– نعم يا سيدي . ماذا تريد مني

أريد أن أعطيك شرف أن أكون فطوري لهذا اليوم.

لم يتأخر الأرنب الذكي في الإجابة

لكن جسدي صغير جدًا، وإذا أكلتني، فسوف تجعلك تشعر بالجوع فقط. أنصحك بالبحث عن فريسة أكبر مني.

ركض الأرنب في طريقه تاركًا الأسد ليموت جوعًا. لكن الأسد لم يستسلم، بل بدأ بالبحث عن ضحية أخرى، فربما تنجح خطته. وبينما كان على هذا النحو، رأى غزالًا كبيرًا يمر أمامه، ونادى عليه قائلاً

– يا غزال، غزال، تعال إلى هنا.

نعم سيدي ماذا تريد مني

أريد أن أعطيك شرف أن أكون فطوري لهذا اليوم.

لكن الغزال لم يكن أحمق على الإطلاق. فأجاب

لكن، سيدي، لدي مرض عضال، وأخشى أن ينتقل إليك إذا أكلتني. أنصحك بالبحث عن فريسة صحية لتأكلها.

واصل الغزال طريقه، تاركًا الأسد الغاضب غير قادر على إطعام فريسته.

وبينما هو على هذا النحو مر به الثعلب فسأله قائلا

السلام عليكم سيدي لماذا انت غاضب

– أنا جائع. وجميع الحيوانات رفضت أن تقدم لي نفسها على الإفطار.

لا تقلق يا سيدي.

في اليوم التالي جلس الأسد أمام عرينه حتى مرت شاة وقال له

– أوه أوه أوه أوه أوه

– نعم يا سيدي. ماذا تريد

أريد أن أتشاور معك بشأن أمر من العالم حتى أستفيد من ذكائك. تعال معي إلى المخبأ، حتى نتمكن من التحدث بشكل مريح.

فأجابت الخروف متغطرسة “طبعا يا سيدي”. يسعدني أن أنصحك.

فدخلت الخراف المسكينة في جب الاسد. الذي قتله وأكله.

أحب الأسد النهم الخطة، ونفذها مع كل حيوان صادفه. حتى تنكشف حالته ويعلم كل الحيوانات التي لم تعد تسقط في شركه فضلته.

وذات يوم عندما كان الأسد جالسًا أمام عرينه جائعًا يحاول أن يصطاد أحد الحيوانات في فخه المعتاد، مر الثعلب من أمامه ونادى عليه قائلاً – أيها الثعلب، أيها الثعلب.

– نعم يا سيدي. ماذا تريد مني

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لدي لحم خروف لذيذ في حديقتي، وأريد أن أعطيها لك. لذا أشكرك على نصيحتك القيمة لي. تعال معي إلى الداخل للاستمتاع بوجبة لذيذة.

ابتهج الثعلب بدعوة الأسد ودخل معه دون تفكير. وألقى جنده بنفسه عليه وصنع له طعامًا شهيًا.

وهكذا وقع الثعلب في الفخ الذي أشار إليه للأسد. إنه يحفر حفرة ليسقط فيها أخوه.

قصص قصيرة للأطفال بالصور قصة الأسد الجائع