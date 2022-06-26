قصص اطفال قصيرة بالصور قصة الأسد العجوز

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قصص قصيرة للأطفال بالصور قصة الأسد العجوز

يقال أنه في إحدى غابات إفريقيا، عاش الأسد حياة سوداء سعيدة. تميز بسرعته الكبيرة ومهارته في الصيد. خافته جميع الحيوانات وأعطته ألف حساب.

لكن دوام الوضع مستحيل. تعرض للطعن مع تقدم العمر، وانخفضت سرعته، وندرت قبضته. سرعان ما اكتشفت الحيوانات في الغابة عجزه وأطلقوا عليه اسم الأسد المحبط.

كان الأسد العجوز جائعًا وكان عليه أن يبقى في عرينه دون أن يتحرك.

وذات يوم اقترب غزال من الجب، فسمع أنين الأسد العجوز فناديه قائلاً

– ما خطبك يا أسد لماذا تئن هكذا

أجاب الأسد – أنا مريض جدًا وأعتقد أن الموت ينتظرني. من فضلك يا صديقي اقترب وأعطيني كوبًا من الماء.

تعاطف الأيل مع الأسد العجوز فاقترب منه ليشربه. لكن الأسد جمع ما بقي من قوته وألقى بنفسه على الغزال المسكين وأكله.

وهكذا تعلم الأسد حيلة جديدة أنقذه من الهلاك. فيكررها مع اقتراب كل حيوان من عرينه.

في أحد الأيام، اقترب الثعلب من العرين وسمع الأسد يئن. قال له لماذا تئن يا أسد

فقال أنا أموت يا صديقي. من فضلك تعال إلي وأعطني كوبًا أخيرًا من الماء.

عندما اقترب الثعلب من الاقتراب، نظر إلى الأرض ورأى آثار العديد من الحيوانات تتجه نحو الأسد. لقد فهم، بفضل بصيرته، خطة الأسد. قال له

– يا له من أسد ماكر. هل تريد أن تلتهمني مثل باقي الحيوانات التي تقترب من مخبرك

أجاب الأسد في حيرة من أمره دون أن يفكر – كيف عرفت ذلك

كنت أعرف ذلك من آثار الأقدام على الأرض. سوف أعرضك في جميع أنحاء الغابة حتى لا يقع أي حيوان آخر في فخك.

وهكذا انتهت علاقة الأسد العجوز عندما حاول خداع شخص أذكى منه. بالخداع يكون أنفاسه قصيرة ويجب أن يكشف عن نفسه يومًا ما.

قصص قصيرة للأطفال بالصور قصة الأسد العجوز