قصص اطفال قصيرة بالصور قصة البيضة الذهبية

حكايات اطفال قصيرة بالصور حكاية البيضة الذهبية

يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال. . موقع اقرأ يحتوي على مجموعة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، قصص أطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، قصص أطفال مكتوبة، قصص أطفال جديدة، قصص أطفال باللغة العربية، قصص عالمية للأطفال، قصص قصيرة مكتوبة للأطفال، قصص مكتوبة شيقة للأطفال. ..

حكايات اطفال قصيرة بالصور حكاية البيضة الذهبية

في إحدى القرى كان هناك منزل قديم يعيش فيه زوجان مسنين وفقراء. كان لديهم دجاجة.

كل صباح تضع الدجاجة بيضة. تحضره العجوز لتناول الإفطار وتشاركه مع زوجها. وكالعادة، في كل وجبة إفطار، تشكو المرأة من حياة البؤس لقد سئمت حياتنا هذه. أتمنى أن نحصل على وجبة كاملة ولذيذة ولو لمرة واحدة. ما رأيك إذا ذبحنا الدجاج وحضرنا وجبة شهية من لحمه

يرد زوجها أشكر الله على إعطائنا بيضة كل يوم. أيضًا، إذا ذبحنا الدجاج، فلن يكون لدينا أي شيء نأكله في الأيام القليلة المقبلة. أليس كذلك

وفي كل مرة اقتنعت بكلام زوجها وهدأت.

ذات صباح عندما ذهبت المرأة لرؤية الدجاجة وجدت بيضة ذهبية. فسر الزوجان الهدية. قرر بيعها وشراء احتياجاتهم بسعرها.

لم نتناول مثل هذه الوجبة منذ سنوات. الحمد لله.

وهكذا كل يوم.

وذات ليلة هبت عاصفة عظيمة. خشي الزوجان من إصابة الدجاج وقرروا إعادته إلى المنزل ليكونوا بأمان.

خلال العاصفة، تسربت المياه من سطح المنزل القديم وبلل الأثاث. قالت المرأة أريد أن نشتري بيتًا جديدًا ونتخلص من هذا الكوخ البالي.

أجاب الزوج يمكننا توفير المال على سعر البيض الذهبي وشراء منزل جديد.

قالت المرأة لكن توفير المال يأخذ الكثير من الوقت، وكبرنا سننتظر أكثر.

فكرت المرأة قليلاً وهي تنظر إلى الدجاج ثم تابعت حديثها أعتقد أن هناك كمية كبيرة من الذهب في معدة هذه الدجاجة. وإلا كيف تفسرون البيض الذهبي الذي يضعهم ما رأيك لو قطعنا حلقها وألغينا الذهب في بطنها واشترينا المنزل الجديد بثمنه

يفكر الزوج قليلاً، ثم يقول بسذاجة أعتقد أنك على حق. دعه يذبح الدجاج الآن.

في هذه الأثناء قام الزوجان بذبح الدجاج لاستخراج الذهب من معدته. لكنهم وجدوا فقط الأمعاء، مثل تلك الموجودة في جميع الدجاج.

وقد ندم كبار السن الساذجون على ذلك بشدة. لقد فقدوا مصدر رزقهم بسبب الجشع ونفاد الصبر.

حكايات اطفال قصيرة بالصور حكاية البيضة الذهبية