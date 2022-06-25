قصص اطفال قصيرة بالصور قصة الغراب والثعبان

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حكايات اطفال قصيرة بالصور قصة الغراب والثعبان

زعموا ذات مرة أنه في إحدى الشجيرات يعيش غراب أسود للغاية، يعشش على فرع شجرة طويلة. ولسوء حظه، وجد نفسه محاطًا بثعبان كبير.

في كل مرة يتم قطع بيض الغراب، كان يأتي يزحف ويلتهم كل فراخه.

غضب الغراب المظلوم بشدة وعزم على التخلص من الأفعى الشريرة. لذلك ذهب إلى صديقه البوم ليتبع نصيحته في الأمر الذي قرر تنفيذه.

السلام عليكم صديقي.

السلام عليكم ايها الغراب. كيف حالك

– أنا غاضب جدا. هناك ثعبان يعيش بجواري، في كل مرة أقوم فيها بتقطيع بيضتي يأتي ليبتلع فراخي. قررت أن أدخل في جحره وهو نائم وأنقر عينيه حتى يصاب بالعمى ويتخلص من ألمه.

أنصحك بعدم الانخراط في هذا الفعل. الثعبان، كما تعلم، ضخم وقوي، ويمكنه أن يستيقظ عندما تدخل جحره ويقتلك قبل أن تتمكن من الإمساك به.

فماذا أفعل إذًا للتخلص من آلامه

اذهب إلى حيث يعيش الناس واسرق منهم شيئًا ثمينًا. وتأكد من أنهم يستطيعون متابعتك إلى حفرة الثعبان. ثم رميت الثمين في الحفرة وهربت. ينشغل الناس بقتل الأفعى حتى يستردوا ما أخذ منهم.

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تأثر الغراب بنصيحة البومة الحكيمة، فطار في السماء حتى وجد امرأة تغسل الأواني على ضفة النهر، ووضعت عقدها على صخرة قريبة منها. هرع في العقد وطار بعيدًا.

صرخت المرأة طالبة المساعدة “ساعدوني يا ناس، لقد سرق الغراب قلادتي”.

ثم هرعت مجموعة من الأولاد وراءه إلى حفرة الثعبان التي ألقى الغراب عقدة فيها، كما أشارت البوم، ثم هبط على غصن شجرة يراقب ما سيأتي.

لذا هدم الأولاد ثقب الأفعى وقتلوه واستعادوا القلادة المسروقة.

أخيرًا تخلص الغراب من عدوه اللدود بفضل نصيحة البومة الحكيمة وعدم التفرّد برأيه.

حكايات اطفال قصيرة بالصور قصة الغراب والثعبان