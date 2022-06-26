قصص اطفال قصيرة بالصور قصة المربع السحري

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قصص مصورة قصيرة للأطفال قصة الساحة السحرية

ذات مرة كان هناك ولد يعيش مع جدته، وفي كل مرة كانت تخبره بقصة مختلفة، هذه المرة كانت تخبره قصة عن الجنة، وكان الطفل سالم فضوليًا لرؤية الجنة.

أراد سالم أن يرى الجنة على الفور، كما أخبر جدته، وبدأ في البكاء والقفز حتى نام.

رأى سالم في نومه أنه كان يطير فوق السحاب، وهناك التقى بملاك قال له هل تريد حقًا أن ترى الجنة يا ولدي

قال الطفل، إذا كنت تريد أن ترى الجنة، عليك أن تدفع نقوداً، لذلك سأطلب من جدتي نقوداً.

فقال له الملاك “الأمر لا يتعلق بالمال، لأن المال لا ينفع في الجنة. قال سالم كيف أدخل الجنة

قال له الملاك “خذ هذا الصندوق معك. في كل مرة تفعل الخير تظهر قطعة نقود، وإذا فعلت شيئًا سيئًا تختفي، وإذا أردت أن تدخل الجنة، يجب أن يمثل الصندوق.

وعندما استيقظ سالم في الصباح، وجد الصندوق المجاور له في السرير، وبفرح بدأ يقفز.

أخذ سالم قطعة نقدية فضية من جدته، لأنه أراد شراء الحلوى، وفي الطريق وجد شحادة، لكنه لم يكن لديه الرغبة في إعطائها العملة التي كان يعتزم شراء الحلوى حتى يرى معلمه ويعطي هذه القطعة لها. الشهاد.

عندما عاد إلى المنزل ليرى الصندوق، قد يجد شيئًا. يقول كيف يتم ذلك، وعندما عاد لينام ليلاً، رأى الملاك وقال له سالم، الصندوق فارغ لأنك لم تعطِ عملة الشريعة بمحض إرادتك، لكنني أردت أستاذ ليرى أنك تعطيه المال. هذا ليس سلوكًا جيدًا. .

أدرك سالم خطأه، في اليوم التالي أخذ قطعتين فضيتين من الجدة واشترى بعض البرتقال لصديقه المصاب بالحمى، وكانت والدة صديقه سعيدة وشكرته على لطفه.

عاد سالم بسرعة إلى المنزل ووجد قطعتين من العملات المعدنية في الصندوق، وكان سعيدًا جدًا بها، ومنذ ذلك اليوم يقوم بعمل جيد، وشيئًا فشيئًا امتلأ الصندوق.

ذات يوم كان سالم يلعب مع أصدقائه، لكنه تجادل مع صديق وضرب صديقه الذي عاد إلى المنزل باكيًا.

عندما عاد سالم إلى المنزل، وجد أن الصندوق ينفد من المال، لذلك فكر إذا كان الصندوق ممتلئًا، فسأذهب إلى الجنة، ولذا تعهد دائمًا بفعل الخير.

عندما امتلأ صدره، ذهب سالم إلى الغابة، وفي طريقه قابل حكيمًا كان يبكي لأنه فقد صندوقًا مشابهًا لصندوق سالم.

فقال له سالم سأعطيك صدري لتذهب إلى الجنة، لأنك عجوز وتحتاج أكثر مني.

عندما أعطى الصندوق للحكيم، أغلق سالم عينيه، وها هو رأى السماء أمام عينيه، وبدلاً من أن يرى الحكيم، رأى الملاك الذي أعطاه الصندوق.